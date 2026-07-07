Habrá cambio de director en 28 centros educativos de Ourense

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RENOVACIÓN EQUIPO DIRECTIVO
Un total de 28 centros educativos públicos de la provincia estrenarán nueva dirección el próximo curso. Los docentes seleccionados para asumir estos puestos mantuvieron ayer un primer encuentro de trabajo con el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo.
La reunión sirvió como toma de contacto institucional. En ella, se detallaron a los nuevos responsables diversos aspectos sobre el funcionamiento de la Dirección Territorial y qué recursos tendrán a su disposición para el desarrollo de sus nuevas responsabilidades. El objetivo principal fue proporcionar al equipo directivo la información administrativa necesaria para facilitar sus inminentes tareas al frente de las aulas.
Durante la reunión, también se repasaron los retos que afrontará la educación pública a corto plazo. En este sentido, la administración les adelantó algunas de las nuevas medidas que se pondrán en marcha en las aulas gallegas para reforzar la calidad de la enseñanza y mejorar las condiciones actuales del sistema educativo.
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