Las hamburguesas de la Estación de Loman en Ourense piden relevo tras casi 15 años: "Queremos cambiar de vida"

Juan Varela y Ángel Canales, socios de la Estación de Loman, en una foto de archivo

Una de las hamburgueserías más reconocidas de Ourense, La Estación de Loman, ha iniciado la búsqueda de un nuevo propietario. Sus socios fundadores, Juan Varela y Ángel Canales, han decidido traspasar el negocio después de casi quince años al frente del establecimiento, una decisión que, insisten, no responde a problemas económicos ni de clientela, sino al deseo de iniciar una nueva etapa profesional.

Ubicada en la calle Monte Medo desde 2012, La Estación de Loman se ha convertido en un referente de las hamburguesas gourmet en Galicia, acumulando reconocimientos como el premio a la mejor hamburguesa gallega en 2019 y 2022, además de otros galardones relacionados con la sostenibilidad y la innovación gastronómica.

Los responsables del establecimiento comenzaron a hacer pública la decisión en los últimos días, tras un breve cierre por descanso. "Estamos ya anunciando que vamos a traspasar el negocio. Por si alguien está interesado, ya lo estamos dando a conocer", explica Juan.

Un cambio de vida

Los propietarios descartan que detrás de la decisión exista una falta de relevo generacional o cualquier dificultad empresarial. Al contrario, aseguran que el restaurante atraviesa un buen momento y continúa funcionando con normalidad. "El negocio está... de hecho estamos aún ahora mismo trabajando. No hay ningún motivo. Nos gusta lo que hacemos, la trayectoria que llevamos es grande, clientes tenemos los de siempre... y más. Es simplemente porque queremos cambiar un poquito de vida", afirma Canales.

Según explica, la decisión ha sido meditada durante un tiempo y tomada de forma conjunta por ambos socios. "Somos dos socios y hemos tomado esa decisión. Es un cambio de etapa profesional y queremos buscar nuevos proyectos", resume.

La noticia ha sorprendido a buena parte de su clientela. Los propietarios reconocen que apenas habían comunicado el traspaso antes de hacerlo público y que únicamente sus familiares conocían la decisión.

"Es una cosa que no habíamos comunicado absolutamente a nadie, solo a nuestra familia", señala Varela, quien admite que desde que anunciaron el traspaso las llamadas y los mensajes no han dejado de llegar. "La gente nos está llamando con sorpresa", comenta.

Pese al cambio de rumbo, los socios transmiten un mensaje de tranquilidad a sus clientes y recalcan que el objetivo es encontrar a alguien que dé continuidad a un proyecto consolidado dentro de la restauración ourensana.

La Estación de Loman ha construido durante estos años una reputación basada en la elaboración de hamburguesas de autor y una amplia oferta gastronómica que le ha valido premios autonómicos y nacionales, además de convertirse en una de las referencias del sector en Galicia.