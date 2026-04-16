Ya hay nueva empresa confirmada para gestionar la cafetería de la Alameda de Ourense

La junta de Gobierno del Concello de Ourense ha confirmado a la empresa Rossopizza 101 SL como adjudicataria de las cafeterías de propiedad municipal sitas en la Alameda.

El gobierno municipal la considera como “a oferta máis ventaxosa”, y establece un canon anual por la explotación de los espacios de 73.085,16 euros, que será abonado de forma trimestral. La duración del contrato se extiende durante 10 años, y podrá ser objeto de dos prórrogas de un año cada una. La compañía tiene como administrador único al hostelero Alberto Bracone, quien ya regenta en la ciudad la pizzería Dolce Vita, situada en la calle Valentín Lamas Carvajal.

Durante la reunión del ejecutivo municipal también se dió luz verde para la conversión de un bajo comercial en garaje para un inmueble situado en la Avenida de Portugal. El proyecto prevé una inversión superior a los 100.000 euros, y sus promotores tienen ahora seis meses para comenzar las obras tras contar con el visto bueno tanto de los arquitectos municipales como de los servicios jurídicos del consistorio ourensano.

Doble sanción

La junta también trató una doble sanción recibida por la administración Jácome debido a realización de vertidos. La Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) denunció al consitorio ante el Seprona por “a vertedura de augas residuais procedentes da rotura dun colector do saneamento de Os Viros”, que provocaron daños en el dominio público hidráulico.

La segunda de las sanciones impuestas por la CHMS se remonta a febrero de 2024, cuando el organismo de cuenca detectó un “vertido directo, sen autorización administrativa previa, de augas residuais procedentes dunha alcantarilla ó río Barbañica, causando danos ao dominio público hidráulico, na rúa Camiño de Barbadás”. El total de ambas multas asciende a 5.256,82 euros.

Asimismo, la sección del Contencioso Administrativo nº2 de Ourense estimó un nuevo recurso interpuesto por un agente de la Policía Local, que reclama al gobierno municipal los complementos de nocturnidad y festividad no satisfechos entre los años 2017 y 2021. Una decisión que el Concello ha decidido no recurrir, y abonar en cuanto la resolución sea firme.

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