Historia en 4 tiempos | La insignia de oro del Orfeón, a Gómez Franqueira

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La insignia de oro del Orfeón, a Gómez Franqueira

La insignia de oro del Orfeón, a Gómez Franqueira

Eulogio Gómez Franqueira recibe la insignia de oro del Orfeón de manos de Manuel Rego Nieto.

La insignia de oro de Orfeón Unión Orensana ha sido impuesta al director de la Caja Rural Provincial y gerente de Uteco, don Eulogio Gómez Franqueira, en su despacho oficial.

Dicha imposición fue realizada por el presidente del Orfeón, don Manuel Rego Nieto, acompañado de una representación de la junta directiva. El señor Rego Nieto pronunció unas breves palabras para resaltar que esta imposición era debida a la gratitud con el que Orfeón acogía siempre la esplendidez, generosidad y colaboración prestada por el señor Gómez Franqueira, quien a su vez contestó con frases de gratitud por la inmerecida distinción de que era objeto.

Con este motivo el señor Gómez Franqueira, procurador en Cortes, conversó largamente con el presidente y directivos del Orfeón, interesándose muy especialmente por las problemas actuales y futuros de la Sociedad.

(1976)

La Coral De Ruada se conserva y evoluciona

Eladio Quevedo Almoina y Esmelín Sixto López.

La Coral De Ruada tiene casi sesenta años de existencia y está enraizada en el pueblo orensano. De su momento actual hablamos con dos de sus directivos, don Eladio Quevedo Almoina, secretario; y don Esmelín Sixto López, contador.

-¿Cómo está hoy De Ruada?

-En pleno auge, encontrándose en un gran momento, como se acaba de ver en Carballiño con motivo de la X Festa da Mimosa. No se puede atender a todas las peticiones que nos hacen, como quisiéramos, pues todos los que formamos parte del coro tenemos nuestras obligaciones profesionales y nos debemos, antes que nada, a nuestro trabajo.

-¿Qué tenéis en perspectiva?

-El concierto de los Amigos de la Coral, el que se dará a finales de mayo en la iglesia de los Salesianos con motivo de la novena de María Auxiliadora, la fiesta del Viso en Lobeira y la fiesta en Orense a los Amigos de la Coral y familiares de coristas. Además, estamos pendientes de otras peticiones.

-¿Ha evolucionado De Ruada en los últimos años?

-Se conserva y evoluciona a un tiempo. Estamos completamente actualizados en música y en obras, pero en un concierto hoy hay que alternar la música popular con la polifónica, la medieval y la eclesiástica, debido a exigencias del público.

-¿Cuántas voces integran la masa coral?

-Hoy contamos con cincuenta voces. Se nota afluencia de gente nueva. Por otro lado, en estos últimos años se ha creado un coro infantil que ya está en marcha y que se halla formado por treinta niños y niñas.

-¿Cuántos “Amigos” tiene hoy la Coral?

-Alrededor de 270. La mayoría de Orense, pero también los hay que son de fuera de la provincia, en especial de Madrid.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

El Concurso Provincial de Tractoristas se celebró en terrenos de la laguna en Ginzo de Limia

Entrega de premios en el Concurso provincial de Tractoristas.

En terrenos de Ginzo de Limia se ha celebrado el Concurso Provincial de Tractoristas, en el que participaron catorce profesionales correspondientes a diversos municipios de la zona.

Las pruebas han sido las determinadas por el Ministerio de Agricultura para el Concurso Nacional de Arada, consistentes en plaza y perfil de surco de apertura, corona, ausencia de rastrojos e hierbas y surco de cierre, entre otros.

El jurado estuvo compuesto por el ingeniero del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, Sr. Jurado Muñoz; el agente de Extensión Agraria de la zona, don Jaime Galán Mateos; el monitor del P.P.O. señor Sánchez García, y el presidente de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Ginzo de Limia.

Se clasificó campeón provincial a don Emilio Rodríguez Atanes, de Trasmiras, al que se le otorgó un premio en metálico de 5.000 pesetas y trofeo del delegado provincial de la Organización Sindical; en segundo lugar, don José Antonio Villarino, y tercer premio, a don Manuel Vences González.

Con trofeos otorgados por diversos organismos y casas comerciales han sido premiados los siguientes señores: Julio Castro Mosquera, José de Castro Mosquera, Celso Taboada Nogueiras, José Luis Losada Rodríguez y Dositeo Rodríguez Barreiros.

La entrega de premios estuvo presidida por el delegado provincial de la Organización Sindical don Juan Rodríguez Castuera; delegado provincial de Agricultura don José Manuel López Seco; presidente de la C.O.S.A.; alcalde de Ginzo de Limia y otras representaciones.

(1976)

7 de abril de 1926 - Recibimiento a los tripulantes del Plus Ultra

Una mujer muere al ser arrollada por el tren de La Coruña cerca de La Rúa, una víctima que aún no ha podido ser identificada.

-En Orense recibieron la Primera Comunión los aplicados y angelicales niños Luisito y Antoñito Iglesias Álvarez, hijos del inspector de Pesas y Medidas don Narciso Iglesias.

-Han sido nombrados los siguientes maestros en la provincia de Orense: Olegario González Díez (Rubiana) y José Ramón Fernández (Santa Marta).

-La Junta Local de Primera Enseñanza de Orense nombra como vocales a don Juan Manuel Iglesias, doña Concepción Ramón, doña Protasia Moraza y la señorita Blanco Calvo.

-Los tripulantes del Plus Ultra que han completado la hazaña del primer vuelo trasoceánico entre España y Suda-

mérica, con el comandante Franco a la cabeza, reciben un grandioso recibimiento en Huelva, similar al recibido hace unos días en Canarias, aunque en esta ocasión ha sido el propio rey, Alfonso XIII, el que les ha dado la bienvenida

7 de abril de 1951 - La Orensana vuelve a ser colista en Segunda

La Orensana cae en Pamplona ante el Osasuna por 2-0 y vuelve a ocupar la cola de su grupo de Segunda División.

-En la Argentina ha sido pedida por don Esteban Macaya Legorburu y para su hijo Pablo, a los señores Martín y Turruella, la mano de su encantadora hija Teresina. La madre del novio, doña Concha Vázquez de Macaya, y su hija, Rosarito, que en la actualidad residen en Orense, donde cuentan con gran número de amistades, están recibiendo muchas felicitaciones.

-El alcalde de Orense, señor Valencia, entrega en el Liceo a don Antonio Nóvoa “Perniñas” la obra editada de sus composiciones poéticas por suscripción popular y de entidades locales, con actuación del coro De Ruada dirigido por su fundador, don Daniel González, para la ocasión.

-En Santander se casaron la bella señorita Conchita Lamelas Martínez y don Alfredo Cortón Álvarez, con familia en Castro Caldelas, apadrinados por el doctor don José A. Lamelas y doña Luisa María de Camino.

7 de abril de 1976 - Fallece el millonario Howard Hughes

Don Abel Álvarez es nombrado nuevo párroco de Rairiz de Veiga en sustitución de don Camilo Estévez, el polémico sacerdote que huyó de su puesto para convertirse en “obispo” en El Palmar de Troya.

Noticias escaneadas del periódico La Región. | La Región

-(1) Dos directivos de la Coral De Ruada nos informan sobre el momento actual de la agrupación.

-(2) El Orfeón Unión Orensana concede su insignia de oro al empresario y procurador en Cortes Eulogio Gómez Franqueira.

-(3) Emilio Rodríguez Atanes, de Trasmiras, se proclama campeón provincial de Tractoristas en Concurso celebrado en Ginzo de Limia.

-El “polifacético” Howard Hugues, empresario, magnate, ingeniero, aviador e incluso director de cine, y considerado el hombre más rico de Estados Unidos, muere en Houston a los 70 años después de pasar sus últimos años recluido y acrecentando el misterio en torno a su figura, con todo tipo de rumores sobre su salud y su estado mental.

-El Mobilgirgi de Varese gana la Copa de Europa de baloncesto al vencer al Real Madrid por 81-74.

7 de abril del 2001 - Dos records gallegos para Paula Carballido

La nadadora del Club Natación Pabellón de Ourense Paula Carballido establece dos nuevos récords gallegos en el II Trofeo Islas Canarias, los de 800 metros libres y 200 metros mariposa.

Noticias escaneadas del periódico La Región. | La Región

-El veterinario de Chantada Ángel Gumersindo González gana el concurso público convocado por la Diputación de Ourense y será el gerente del nuevo Centro Ecuestre de Villamarín, que aspira a convertirse en un referente del caballo en Galicia y el Norte de Portugal.

-Francisco Javier Rodríguez Nóvoa, concejal de Personal, Régimen Interior y Formación Ocupacional, renuncia a su dedicación exclusiva en el Concello de Ourense al incorporarse como técnico para las relaciones con la Unión Europea en la Diputación de Ourense, aunque el alcalde, Manuel Cabezas, le mantiene todas sus competencias.

-La periodista Pilar Cernuda, habitual en el Parlamento español, ofrece la charla “25 años de evolución de la mujer” en el Aula de Cultura de Caixanova, dentro del ciclo “25 años de democracia en España” organizado por la entidad.