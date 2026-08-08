El ourensano de las 96 condenas suma una más

El hombre que sumó su 96ª condena días antes de cumplir 26 años, añadió una nueva a su extenso historial de antecedentes. Fue en la Plaza 1 de la Sección Penal y no hizo falta llegar a juicio, ya que José Aarón R.M. admitió los hechos que se le imputaban. Confesó que en mayo de 2022 quedó con un homber que vendía un teléfono móvil y se lo llevó sin abonar los 1.100 euros que costaba.

El encuentro se produjo en la calle Jesús Soria y durante el mismo José Aarón R.M. simuló al vendedor que le había hecho una transferencia por el coste del terminal, mostrándole un pantallazo de la misma y así consiguió llevarse el teléfono. Sin embargo, el dinero nunca llegó a la víctima.

El acuerdo de conformidad entre las partes se saldó con una condena para José Aarón R.M. de siete meses de prisión por un delito de estafa y la obligación de indemnizar a la víctima en 1.100 euros, precio por el que vendía el teléfono móvil.