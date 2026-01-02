Un hombre esconde móviles y dinero por Ourense y da pistas para que sus seguidores los encuentren

En las últimas semanas, Ourense se ha convertido en el escenario de una iniciativa social llamativa que ha captado la atención de miles de personas en redes sociales. Un hombre conocido en Internet como kidness.pov.es ha ideado una “gimkana solidaria” por distintas zonas emblemáticas de la ciudad, ocultando teléfonos móviles y sobres con dinero en efectivo para que quien los encuentre pueda quedárselos.

La idea se ha viralizado rápidamente entre los usuarios de sus diferentes redes sociales. Las pistas publicadas por el propio protagonista (a través de su perfil en redes) llevan a lugares céntricos como la Alameda, la zona de los vinos y el entorno del centro comercial Ponte Vella, invitando a sus seguidores a recorrer estos espacios públicos en busca de los premios.

Algunos afortunados ya han compartido fotos tras encontrar alguno de los premios, generando aún más expectación. Comentarios como "el MrBeast ourensano" o "qué buenos actos haces" acompañan a las decenas de miles de reproducciones que atesoran sus publicaciones.