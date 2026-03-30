Un hombre lleva más de un año buscando el amor con carteles en Ourense: "Se busca mujer sin hijos de 49 años, buena persona"

Federico Moccia escribió en una de sus novelas que “El amor no se busca, se encuentra”, pero hay alguien en Ourense que lleva tiempo empeñándose en lo contrario. Desde hace más de un año, los vecinos de distintas zonas de la ciudad conviven con una estampa tan inusual como persistente: carteles pegados en muros y tablones de anuncios con un mensaje directo y sin adornos. En ellos puede leerse: “Gallego soltero español busca mujer sin hijos española de Ourense edad 49. Buena persona”.

El autor de estos carteles, cuya identidad no ha trascendido, ha convertido su particular forma de buscar pareja en un fenómeno que seguro ha hecho a más de uno detenerse unos segundos en las calles de la ciudad. Lejos de recurrir a aplicaciones de citas o redes sociales, este hombre ha optado por un método tradicional que ha despertado la curiosidad de los vecinos.

Sin declaraciones... de amor

El protagonista, que pide tratar el asunto con "formalidad", no ha querido hacer declaraciones a este periódico. Sin embargo, la voz masculina que realizó la llamada pudo haber tenido algo que ver, por lo que no se descarta mayor éxito si la próxima vez que descuelgue el teléfono se dirige a él una mujer que encaje en su descripción.

La Región recogía ya en febrero de 2025 las intenciones del susodicho que, a juzgar por la persistencia más de un año después, hace pensar que la búsqueda todavía no ha llegado a buen puerto.