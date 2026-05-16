Un homenaje ourensano a los niños fallecidos en Palestina

La Asociación Radio Liberdade impulsó el “Memorial de Calcetines”, una instalación simbólica en Ourense para homenajear a los niños fallecidos en Palestina. La iniciativa, utilizó más de 2.000 calcetines donados por la ciudadanía y centros locales para representar a las víctimas infantiles de este conflicto de larga data.

Para los organizadores, esta decisión representó un obstáculo para ejercer la libertad de expresión, calificando lo sucedido como una forma abierta de prevaricación.

En primer lugar se pidió el uso de la Plaza Bispo Cesáreo, pero el Concello denegó la solicitud. La administración justificó su negativa alegando que el espacio público se reserva para actividades municipales o de un “interés público” definido por la propia institución, concluyendo que la propuesta interferiría con el tránsito peatonal. Para los organizadores, esta decisión representó un obstáculo para ejercer la libertad de expresión, calificando lo sucedido como una forma abierta de prevaricación.

Ante el rechazo oficial, la Biblioteca Pública Nós se convirtió en el espacio que permitió el evento. Allí, los ciudadanos pudieron colgar calcetines y escribir nombres de los menores fallecidos. Gracias a esta colaboración, el memorial logró desarrollarse con éxito, manteniendo viva la solidaridad con el pueblo palestino y denunciando lo que sufren en la actualidad.