Hugo Gómez, neumólogo del CHUO: “Las partículas más pequeñas de la contaminación pueden afectar a la sangre”

La contaminación atmosférica además de irritar las vias respiratorias puede agravar enfermedades crónicas e incluso aumentar el riesgo de patologías cardiovasculares. El neumólogo del CHUO Hugo Gómez advierte de que las partículas más finas, conocidas como PM2,5, son las que generan una mayor preocupación médica. “Son tan pequeñas que llegan hasta el alvéolo pulmonar y acceden al torrente sanguíneo”, explica. Esa capacidad hace que sus efectos vayan más allá del aparato respiratorio.

Según el especialista, la exposición a estas partículas puede provocar tos, fatiga o sensación de falta de aire. En pacientes con enfermedades previas, como asma, EPOC o fibrosis pulmonar, también incrementa el riesgo de crisis y empeoramientos. “Van a tener más problemas respiratorios, una enfermedad de base más grave y mayor riesgo de infecciones respiratorias”, resume. A largo plazo, añade, distintos estudios han relacionado la exposición continuada con un mayor riesgo de cáncer de pulmón. Según el informe de Ecologistas en Acción, se estima que en la provincia el año pasado hubo 48 muertes provocadas de manera indirecta por la contaminación.

Gómez subraya que el impacto resulta más relevante en Ourense por el envejecimiento de la población. “Tenemos una de las poblaciones más envejecidas de Europa”, recuerda, una circunstancia que hace más vulnerables a los pacientes con patologías crónicas. Aunque insiste en que la ciudad no presenta los niveles de contaminación de las grandes ciudades españolas, sí advierte de episodios puntuales que deterioran la calidad del aire.