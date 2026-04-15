¿Sabe usted que la Iglesia Unida Evangélica de Ourense está barajando la posibilidad de trasladarse?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el posible traslado a un espacio más amplio de la Iglesia Unida Evangélica

Posible traslado de la Iglesia Unida Evangélica.
Posible traslado de la Iglesia Unida Evangélica.

¿Sabe usted que la Iglesia Unida Evangélica, con sede actualmente en un local de la calle Greco, está barajando la posibilidad de trasladarse un poco más arriba de dicha rúa… y a un local notablemente más ámplio -acogió un supermercado en su día-? ¿Que de hecho, visitaban el citado local uno de los últimos domingos de marzo? ¿Que quedaron muy satisfechos y es posible que el traslado sea en breve?

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