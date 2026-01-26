Un incendio arrasa un cuarto piso frente al Estadio do Couto y hace desalojar el edificio: "Todo destruido"

Los Bomberos de Ourense acudieron este mediodía al barrio de O Couto movilizados por un incendio urbano en una vivienda. Sucedió en el cuarto piso del nº4 de la Praza da Chave, frente al estadio, alrededor de las 14:30 horas. El fuego obligó al desalojo preventivo de todo el inmueble.

Según las primeras informaciones, el foco se originó en una de las habitaciones de la vivienda, sorprendiendo a sus ocupantes, una pareja de avanzada edad. Según testigos presenciales, los residentes no se habían percatado inicialmente de las llamas y tuvieron que ser alertados por terceros para abandonar el domicilio a tiempo.

Daños materiales severos

Aunque el edificio fue desalojado rápidamente por precaución, los Bomberos de Ourense han confirmado que el interior de la vivienda siniestrada ha quedado prácticamente "todo destruido". La magnitud de los daños es tal que, por el momento, resulta imposible determinar con exactitud qué pudo haber iniciado el fuego.

Sin víctimas personales

Las autoridades afirmaron que no hubo que lamentar víctimas personales. La pareja fue atendida en el lugar por una ambulancia.

Esta es una última hora sobre un incendio urbano en Ourense. La Región ampliará esta información a medida que sea posible. Toda la información, también en la edición en papel y en las redes sociales minuto a minuto.