Galería | La Casa de Baños de Ourense antes de ser quemada: lo que el fuego y el abandono municipal destruyeron

Viajamos al interior de la Casa de Baños, víctima de un incendio esta semana, a través de imágenes de 2013, que muestran cómo era el tesoro que el Concello dejó morir entre desidia y okupación.

Tras la hermosa fachada de ventanas verdes diseñada por Daniel Vázquez Gulías en 1906, se escondían tres edificios que en total sumaban 1.800 metros cuadrados. Un singular laberinto arquitectónico a la orilla del río Barbaña en el que hubo una vivienda de los propietarios, una pensión para los agüistas que llegaban de fuera, lavaderos de agua caliente natural y la gran zona de baños medicinales. Todo eso formaba el complejo de los Baños El Outeiro, los últimos de su clase que funcionaron en la ciudad hasta el año 2012 y que el fuego, sumado a más de una década de abandono municipal —era propiedad del Concello desde 2016—, okupación y olvido, destruyó por completo hace solo unos días.

Así estaba hace 13 años

Estas fotos fueron hechas en 2013, justo después de su clausura y antes de que el edificio entrara en el largo y complejo limbo administrativo con el Ayuntamiento que terminó por condenarlo. Hoy, tras la catástrofe del incendio, estas imágenes cobran un valor casi arqueológico: muestran el interior intacto que la desidia institucional no llegó a tiempo de proteger.

A través de ellas se puede rescatar la memoria de sus once bañeras de mármol, sus históricas griferías de bronce y unas estancias con aguas a 45 grados que, antes de ser devoradas por las llamas y el expolio, fueron durante casi dos siglos el gran referente del termalismo social y el único recurso higiénico para muchas familias ourensanas.