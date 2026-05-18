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11195645 | Maribel Outeiriño

Galería | La Casa de Baños de Ourense antes de ser quemada: lo que el fuego y el abandono municipal destruyeron

IMÁGENES DEL 2013

Viajamos al interior de la Casa de Baños, víctima de un incendio esta semana, a través de imágenes de 2013, que muestran cómo era el tesoro que el Concello dejó morir entre desidia y okupación.

Tras la hermosa fachada de ventanas verdes diseñada por Daniel Vázquez Gulías en 1906, se escondían tres edificios que en total sumaban 1.800 metros cuadrados. Un singular laberinto arquitectónico a la orilla del río Barbaña en el que hubo una vivienda de los propietarios, una pensión para los agüistas que llegaban de fuera, lavaderos de agua caliente natural y la gran zona de baños medicinales. Todo eso formaba el complejo de los Baños El Outeiro, los últimos de su clase que funcionaron en la ciudad hasta el año 2012 y que el fuego, sumado a más de una década de abandono municipal —era propiedad del Concello desde 2016—, okupación y olvido, destruyó por completo hace solo unos días.

Así estaba hace 13 años

Estas fotos fueron hechas en 2013, justo después de su clausura y antes de que el edificio entrara en el largo y complejo limbo administrativo con el Ayuntamiento que terminó por condenarlo. Hoy, tras la catástrofe del incendio, estas imágenes cobran un valor casi arqueológico: muestran el interior intacto que la desidia institucional no llegó a tiempo de proteger.

A través de ellas se puede rescatar la memoria de sus once bañeras de mármol, sus históricas griferías de bronce y unas estancias con aguas a 45 grados que, antes de ser devoradas por las llamas y el expolio, fueron durante casi dos siglos el gran referente del termalismo social y el único recurso higiénico para muchas familias ourensanas.

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1/7 Barandilla de caoba y hierro. El color verde dominaba en el interior. | Maribel Outeiriño
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2/7 Sala de espera con sillería de paja con amplios ventanales al jardín y al Barbaña. | Maribel Outeiriño
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3/7 Pared forrada en madera. | Maribel Outeiriño
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4/7 Carmen Mileo hereda el Balneario en 1906, encarga la fachada a Gulías y moderniza el interior con bañeras de mármol. | Maribel Outeiriño
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5/7 Potente grifería de cobre. | Maribel Outeiriño
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6/7 Antes de 1906 las bañeras estaban excavadas en la roca lo mismo que los lavaderos y compartían espacio con el manantial que surtía de agua al balneario a 45 grados de temperatura. | Maribel Outeiriño
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7/7 Trasera del edificio y jardín a orillas del Barbaña. | Maribel Outeiriño

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