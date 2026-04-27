La incertidumbre internacional frena las ventas de las agencias de viajes en Ourense

Escaparate de una de las agencias de viajes en la ciudad, que también están sufriendo la crisis

La crisis de suministro del carburante aéreo, con la consecuente subida de precios de los viajes, está poniendo en duda a millones de turistas de todo el mundo sobre qué hacer este verano. Ourense no escapa de situación: las agencia de la ciudad están sufriendo un grave parón de ventas a falta de tan solo dos meses del inicio de la temporada alta vacacional, ante la cual la postura de los ourensanos es de prudencia o rechazo a movilizarse especialmente de cara a destinos internacionales.

El sector local de las agencias de viajes confirma este escenario de parálisis. Desde Viaxes Mao aseguran que los clientes “han decidido frenarse porque no saben lo que va a pasar”, lo que ha provocado que “se paralicen en seco las ventas”. El motivo principal, coinciden desde Viaxes Drados, es el encarecimiento del combustible, que “pasa factura” y mantiene el mercado “bastante parado para lo que tendría que ser habitual a estas alturas del año”, mientras que algunas compañías de vuelo europeas ya han decidido recortar en frecuencias. La gente, explican, está “a la expectativa a ver si la cosa se tranquiliza y se normaliza todo un poco”.

El sector ve también como hándicap importante el cierre temporal del aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, “que a nosotros nos afecta bastante”, señalaron desde Viaxes Mao.

Desde Viaxes Piña, apuntan a la inestabilidad geopolítica como factor a tener en cuenta y advierten de que todo lo relacionado con Oriente Medio y alrededores “no se está vendiendo” porque “el que viaja está con mucho miedo”.

Oportunidad para Ourense

Esto provoca un efecto dominó, ya que los turistas del resto de Europa huyen de las zonas de conflicto y cercanas y buscando “destinos refugio” como España o Portugal, lo que, según apuntan en Viaxes Drados, eleva los precios en destinos turísticos de primera orden en España. Por lo que viajar a las islas Canarias o Baleares, a la Costa del Sol o a Bedinorm no será para todos los bolsillos durante este verano.

“Van a subir mucho los precios en islas y costas y eso puede favorecer al turismo de interior”, destacaron desde Viaxes Drados, por lo que Ourense, al contar con unos precios de alojamiento y servicios más asumibles, podrá incrementar notablemente sus visitas durante este año, como ya se ha dejado notar durante este primer trimestre de año, al romper con diferencia el récord de turistas extranjeros, con más de 11.000 en tan solo tres meses.