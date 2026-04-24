Récord de turistas extranjeros en el primer trimestre del 2026

La provincia registró uno de sus mejores inicios de año en el ámbito turístico en toda su historia. Con 67.336 visitantes se trata del tercer mejor primer trimestre desde que hay registros, solo superado por el 2024 (69.080) y el 2018 (70.123), según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estas buenas cifras se respaldan en gran parte gracias a un auténtico “boom” de turistas extranjeros. Con 11.102 visitantes se trata con diferencia del récord histórico en los tres primeros meses del año, superando casi por 3.000 personas al segundo año en el ránking, el 2024, cuando llegaron 8.372. Es un número de turistas extranjeros ya mayor que el que se registró en todo el año 2000, un dato llamativo y más teniendo en cuenta que no se tratan precisamente de los meses más atractivos del calendario.

Esta explosión internacional no es un fenómeno aislado de este trimestre, sino la continuación de una inercia muy potente de globalización turística, que también llega a Ourense. El pasado 2025 ya finalizó como el mejor año de la historia en este segmento, pulverizando los registros con 54.253 extranjeros, superando ampliamente a 2024 (50.786), mientras que el récord prepandemia, se sitúa en el 2018, que había fijado el techo en 43.973 visitantes de más allá de nuestras fronteras. Tras este pulverizante inicio, las expectativas están en superar con creces el récord anual e incluso superar los 60.000 visitantes foráneos.

Evolución de viajeros en el primer trimestre (2010-2016)

En cambio, la evolución de viajeros nacionales no avanza al mismo ritmo, ralentizando el incremento de turistas general. Con 56.634 se trata de un número incluso inferior al de hace 10 años, cuando se superaron los 60.000 visitantes nacionales. Así a todo, este trimestre alcanzó los 67.336 visitantes, lo que lo colocan como el tercero mejor de la historia.

En el mes de marzo en particular, todavía no se logra una recuperación total postpandemia. En este caso, limitado por no tener entre sus fechas ni el Entroido ni los días fuertes de la Semana Santa, sumó un total de 26.077 turistas, menos que 2018 (29.411), 2016 (28.413), 2019 (28.199) y 2024 (26.930).

El impacto de estas visitas no solo se mide en llegadas, sino en el volumen de actividad hotelera que generan. Según los últimos registros del INE, la provincia de Ourense acumuló un total de 127.769 pernoctaciones (noches de hotel) durante este primer trimestre, con un mes de marzo que concentró, por sí solo, 52.355 pernoctaciones. La ocupación por habitaciones durante este último mes alcanzó el 61%. Un ejemplo de la desestacionalización, se aprecia en el turismo termal. Los balnearios de Caldaria han mantenido una ocupación media de entre el 50% y el 60% en este inicio de año.

Durante la Semana Santa, la ocupación se disparó hasta el 85%, con hasta 8.500 reservas en la Ribeira Sacra, uno de los puntos referencia y con más potencial de la provincia, especialmente en el contexto de turismo extranjero.

Peregrinos a la baja

La Vía de la Plata está viviendo su peor año desde la pandemia, con poco más de mil peregrinos hasta el momento, con más extranjeros que nacionales. Los meses de enero y febrero fueron especialmente duros, con solo 122 caminantes, y la situación tomó vuelo a partir de finales de marzo y especialmente surante la Semana Santa. Esta ruta ya cae a la séptima posición en número de peregrinos del Camino de Santiago, siendo la única que decrece en volumen de personas en la última década.

Desde la llegada del AVE, cada vez más personas empiezan en la ciudad el Camino, restando usuarios a los albergues. En el 2015 era un 31%, seis puntos más que en Sevilla, mientras que el año pasado el porcentaje ascendió hasta un 54%, 33 puntos más que en la capital andaluza.

Pernoctaciones a nivel nacional