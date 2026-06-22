Infografía | Ourense vive de espaldas a la naturaleza

81.000 ourensanos, casi el 80% de la población del municipio, carecen de acceso a una gran zona verde (superior a 1 hectárea) a menos de trescientos metros de su casa. Además, la proximidad a los parques en Ourense está directamente condicionada por la renta. El derecho a la naturaleza es, actualmente, un lujo. Son conclusiones derivadas de la reciente investigación "¿Cómo garantizar el derecho a la naturaleza" impulsada por la asociación Amigas de la Tierra y la Universidad Politécnica de Madrid.

Los resultados del estudio ponen de manifiesto una preocupante situación en Ourense, que se encuentra entre las tres ciudades con peor cobertura de zonas verdes. El estudio califica los espacios públicos ourensanos de "poco renaturalizados", con barreras físicas y discontinuidades urbanas que dificultan el acceso efectivo, especialmente para los vecinos de la periferia.

La ciudad vive de espaldas a la naturaleza. | MPA

Solo un 9% del suelo residencial con cobertura vegetal

Las cifras del informe revelan que solo un 9% del suelo residencial de la ciudad dispone de cobertura vegetal en sus inmediaciones. Aunque la proximidad del monte y la interfaz forestal en la periferia de la ciudad genera una aparente disponibilidad de naturaleza, la realidad urbana es muy distinta.

Ourense cuenta con 6 veces menos superficie verde por habitante que Santiago y 3 veces menos que la media de las ciudades españolas analizadas. En concreto, la superficie verde por cada ourensano es de 4,59 m², muy lejos de la superficie media en España (14,15 m²) y a enorme distancia de la superficie verde de Santiago de Compostela (27,35 m²).

Zonas de acción prioritaria

La infraestructura verde se articula en el Miño, pero está fragmentada por carreteras como la N-120. El mapa del estudio señala diferentes áreas prioritarias que requieren una mayor dotación de zonas verdes:

O Vinteún: en la periferia, es uno de los barrios con menores rentas y peor acceso a áreas verdes.

O Couto: Una zona densa donde la infraestructura verde se ve dificultada por la edificación. Encajonado entre el río Miño y la N-525 , sin apenas vegetación hasta el parque Barbaña .

San Francisco: Alta ocupación del suelo y escasos espacios libres interiores. Ausencia de espacios verdes hasta los límites de la ciudad.

A Carballeira: cerca del centro, con arbolado irregular. Atrapado entre la Av. de Portugal, la N-525 y Marcelo Macías, sin verde de proximidad.

Accesibilidad a grandes zonas verdes según renta media de las viviendas

Un proveedor de servicios esenciales

El estudio recalca que la naturaleza urbana no es un ornamento, sino un proveedor de servicios esenciales en tres grandes bloques: