FALTA DE ZONAS VERDES
Infografía | Ourense vive de espaldas a la naturaleza
FALTA DE ZONAS VERDES
81.000 ourensanos, casi el 80% de la población del municipio, carecen de acceso a una gran zona verde (superior a 1 hectárea) a menos de trescientos metros de su casa. Además, la proximidad a los parques en Ourense está directamente condicionada por la renta. El derecho a la naturaleza es, actualmente, un lujo. Son conclusiones derivadas de la reciente investigación "¿Cómo garantizar el derecho a la naturaleza" impulsada por la asociación Amigas de la Tierra y la Universidad Politécnica de Madrid.
Los resultados del estudio ponen de manifiesto una preocupante situación en Ourense, que se encuentra entre las tres ciudades con peor cobertura de zonas verdes. El estudio califica los espacios públicos ourensanos de "poco renaturalizados", con barreras físicas y discontinuidades urbanas que dificultan el acceso efectivo, especialmente para los vecinos de la periferia.
Las cifras del informe revelan que solo un 9% del suelo residencial de la ciudad dispone de cobertura vegetal en sus inmediaciones. Aunque la proximidad del monte y la interfaz forestal en la periferia de la ciudad genera una aparente disponibilidad de naturaleza, la realidad urbana es muy distinta.
Ourense cuenta con 6 veces menos superficie verde por habitante que Santiago y 3 veces menos que la media de las ciudades españolas analizadas. En concreto, la superficie verde por cada ourensano es de 4,59 m², muy lejos de la superficie media en España (14,15 m²) y a enorme distancia de la superficie verde de Santiago de Compostela (27,35 m²).
La infraestructura verde se articula en el Miño, pero está fragmentada por carreteras como la N-120. El mapa del estudio señala diferentes áreas prioritarias que requieren una mayor dotación de zonas verdes:
El estudio recalca que la naturaleza urbana no es un ornamento, sino un proveedor de servicios esenciales en tres grandes bloques:
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