¿Sabe usted que la inteligencia artificial bien usada es una herramienta extraordinaria? ¿Que el ser humano no siempre tomamos las mejores decisiones? ¿Que se hacen virales en redes sociales cosas sin mucho fundamento? ¿Que un usuario de X le pidió a la IA que puntuara todas las ferias de España? ¿Que la de Ourense tiene la peor puntuación? ¿Y que lo han visto 800.000 personas?

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