La importancia de la Inteligencia Artificial

Me dirijo a usted con respeto para expresar mi opinión sobre un tema que cada vez tiene más importancia en nuestra vida diaria: la inteligencia artificial. Tengo 12 años y, aunque todavía estoy aprendiendo muchas cosas, creo que es importante que también se escuche la voz de los jóvenes en asuntos que afectan a nuestro futuro.

La inteligencia artificial está presente en los móviles, en los ordenadores y hasta en algunas tareas del colegio. Puede ser una herramienta muy útil para aprender, investigar o resolver dudas, pero también pienso que debemos usarla con responsabilidad. A veces, algunos estudiantes dependen demasiado de ella y dejan de esforzarse por hacer las cosas por sí mismos. Además, creo que es necesario que se enseñe en los centros educativos cómo funciona realmente la IA y cuáles son sus límites, para que podamos utilizarla de forma segura y consciente.

Por todo esto, me gustaría pedir que se promueva una educación que incluya información clara sobre la inteligencia artificial, sus ventajas y también sus riesgos. Creo que, si aprendemos a usarla bien, puede ser una gran ayuda para nuestro desarrollo personal y académico. Agradezco mucho que haya dedicado su tiempo a leer esta carta. Espero que mi reflexión pueda servir para que los jóvenes tengamos una relación más responsable y equilibrada con la tecnología.

Emma Sánchez (Ourense)