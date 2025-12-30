El interventor confronta de nuevo a Jácome al afear un expediente "cojo" con Ecourense: "Uno habla inglés y otro chino"

El interventor en el Ayuntamiento de Ourense, Gonzalo Alonso, ha confrontado de nuevo al regidor ourensano, Gonzalo Pérez Jacome, al afear que un expediente de pago "cojo", con respecto a la prestación de servicios de recogida, limpieza y tratamiento de residuos de la empresa UTE Ecourense entre abril de 2022 y septiembre de 2024.

"Es difícil etender cuando uno habla inglés y otro chino", ha señalado Alonso en su intervención en el pleno extraordinario celebrado este martes, que ha explicado que no se puede repercutir el IVA en los 8,7 millones de euros de deuda, porque "no hay factura o facturas que lo acrediten". Así, ha criticado una "gestión problemática" en el Ayuntamiento, al señalar que en sesión plenaria "el alcalde entra en debate técnico con el interventor".

"Yo hablo desde la experiencia, otros hablan de oídas. Este debate técnico se podría evitar, y yo no he venido aquí a debatir. Hay medios paupérrimos para administrar este ayuntamiento", ha añadido Alonso.

Por su parte, Pérez Jácome ha tildado sus alegaciones como "verdades a medias" e "información sesgada", y ha subrayado que las facturas "no se emiten con anterioridad". "La empresa está buscando un acuerdo, y cuando se alcance un acuerdo se emitirá la factura", ha añadido.

Asimismo, el regidor ha expuesto que, tras ausentarse unos minutos del pleno para consultar con juristas municipales, le han confirmado que lo relatado por el interventor "no tiene ni pies ni cabeza", y ha incidido en que estos "lo pondrán por escrito de ser necesario".

"No haga falacia, no puede decirme que soy tonto. Es aberrante que diga que no se puede llegar a un acuerdo con Ecourense porque no hay facturas emitidas", ha añadido Jácome.

La respuesta de la oposición

El tenso debate entre Intervención y Alcaldía se ha trasladado también a los partidos en la oposición y ha culminado con la aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito, contando con el voto favorable de Democracia Ourensana (DO), el voto en contra de PSdeG y la abstención de PP y BNG.

Por un lado, socialistas han censurado una "falta de respeto intencionada" del alcalde cara a "sus propios compañeros" y lo han acusado de recurrir a "gritos y falacias" para conseguir "titulares". "Es una falta de respeto constante, y como no se sabe bien como luchar con usted todo el mundo acaba cediendo", ha declarado la concejala socialista María Fernández.

Fernández ha insistido, además, en que a Pérez Jácome "le da igual cuando y quien pague", puesto que, ha añadido, el regidor solo pretende "echar culpas". Asimismo, Fernández le ha advertido de que "no va a poder pagar" el expediente porque "es imposible tramitarlo tal y como está configurado". "Él no sabe ni de qué va el expediente. En esta ciudad hay que pagar por los servicios que se prestan, pero es muy difícil con usted", ha añadido.

Así las cosas, el PSdeG municipal ha solicitado la retirada del punto del orden del día, contando con el apoyo de BNG, pero la solicitud ha sido rechazada con el voto en contra de Democracia Ourensana y la abstención popular.

Por su parte, el concejal nacionalista Xosé Puga ha destacado que el grupo de gobierno trasladó el expediente durante la mañana de este martes, "200 y pico páginas", y ha criticado que "más que una urgencia es una improvisación".

En esta línea, Puga ha recordado que, el borrador del contrato se desarrolló en julio de este 2025, y el 27 de octubre se aprobó la dotación de crédito: "Por qué tenemos que llegar al penúltimo día del año con esto sin resolver", ha preguntado.

Asimismo, el BNG local ha trasladado la desconfianza de nacionalistas con respecto a los acuerdos "que hayan hecho" desde el grupo de gobierno, y han señalado que estos "acabarán finalmente aflorando".

A renglón seguido, populares han recordado que "todos" han tenido el mismo tiempo para consultar dicho expediente, "menos del que gustaría", y han recurrido a la abstención "para que las cosas se solucionen como se tienen que solucionar". "No tenemos la absoluta de certeza de su seguridad jurídica, pero paguemos las deudas de una vez", ha añadido la portavoz popular municipal, Ana Méndez.