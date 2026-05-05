Intoxicada por un incendio en su habitación originado por la batería del móvil en un colchón en Ourense

El estado en que quedó la vivienda tras el incendio, en la calle Serra Martiñá

Dos incendios registrados en viviendas de Ourense y Maceda se han saldado con tres personas afectadas por inhalación de humo, según ha informado el servicio de emergencias.

Fuego en un colchón en la ciudad de Ourense

El primero de los sucesos tuvo lugar poco después de las 7:00 horas en un domicilio de la Rúa da Serra da Queixa. Los bomberos acudieron tras detectarse una intensa humareda visible desde varios puntos.

A su llegada, comprobaron que el origen estaba en un colchón, posiblemente debido a la batería de un teléfono móvil. Como consecuencia de la acumulación de humo en la vivienda, una joven tuvo que ser evacuada al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) con síntomas de intoxicación. En el operativo participaron también efectivos de Urxencias Sanitarias 061 y de la Policía Local.

Incendio en una cocina en Maceda

El segundo incidente se produjo minutos antes de las 00:00 en una vivienda de Maceda, donde una sartén en el fuego originó un incendio en la cocina. Los propios afectados intentaron sofocar las llamas con un extintor, pero el humo les impedía respirar con normalidad. Finalmente, intervinieron los sanitarios del 061 y el GES de la localidad, que lograron extinguir el fuego.

Dos personas fueron trasladadas a un centro sanitario con síntomas de intoxicación por humo.