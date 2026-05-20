Investigado por sacar dinero de cuentas con DNI robados, algunos ourensanos

La Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marín investiga a un hombre por utilizar documentos de identidad sustraídos a terceras personas y acudir a las oficinas bancarias en las que tienen la cuenta abierta para apoderarse del dinero. En total se habría apoderado de 58.200 euros en una ruta delictiva que constó de casi 600 kilómetros y atravesó cuatro provincias: Burgos, Zamora, Ourense y Pontevedra.

El itinerario habría comenzado el 29 de octubre de 2025, solo 21 días después de que saliese de la prisión, donde se encontraba de forma provisional tras ser detenido por la Policía Judicial de Zaragoza por un delito contra el patrimonio. Ese día, habría acudido sobre las 9,00 horas a una oficina ubicada en Briviesca (Burgos), donde presuntamente utilizó un DNI de una tercera persona sin su consentimiento para inducir a erros al empleado, retirando de esta forma 10.000 euros.

La ruta delictiva

Tras ello, se habría desplazado 30 kilómetros hasta llegar a la capital burgalesa, donde sobre las 10,15 utilizó el mismo modus operandi para conseguir 1.200 euros. El auto señala que también hay indicios de que el 31 de octubre, el día de Halloween, acudió a un banco de Benavente (Zamora) en el que se apoderó de su mayor botín, 25.000 euros, con el DNI de la víctima.

A partir de aquí, el investigado habría dado el salto a Galicia. Su primera parada en la comunidad habría sido Xinzo de Limia. En esta localidad habría conseguido llevarse 22.000 euros de un cliente engañando al empleado con el documento de identidad del titular de la cuenta. Sin embargo, esta estrategia se diluyó solo 159 kilómetros después, en una sucursal de Marín (Pontevedra), que supuso el punto final de la ruta delictiva.

Aviso a la Policía

El 21 de noviembre acudió presuntamente a una sucursal de la citada localidad pontevedresa. Minutos antes de las 14,00 horas, habría entregado el documento de identidad de un cliente para que le entregasen 2.000 de la cuenta de esa persona. Sin embargo, la empleada se percató de que el DNI no se correspondía con el solicitante y avisó a la Policía, cuyos agentes lo interceptaron cuando trataba de abandonar la oficina.

“Constan no atestado as distintas actas de visionamento das gravacións das cámaras de seguridade das devanditas oficinas das entidades bancarias, nas cales se aprecia, sempre indiciariamente, que é o autor dos feitos”, recoge un auto de la Audiencia Provincial en respuesta a un recurso de la defensa.

El hombre permanecía la pasada semana en prisión provisional después de que el 6 de abril el Tribunal de Instancia le denegase de nuevo la solicitud de puesta en libertad. Una decisión que su abogado recurrió ante el alto tribunal pontevedrés. En apelaciones anteriores, los magistrados confirmaron que existía riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Se le investiga por estafa y falsedad documental.