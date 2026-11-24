Un equipo de investigadores del Campus de Ourense participa en un proyecto europeo para fabricar abonos más limpios y respetuosos con la naturaleza. Se trata de la iniciativa “BioCordelia”, cuyo objetivo es aprovechar restos del monte y de las cosechas que hoy apenas se utilizan para sustituir los plásticos que recubren muchos fertilizantes modernos.

El trabajo de la Universidade de Vigo se desarrolla en la Facultad de Ciencias y el Instituto de Agroecología y Alimentación de Ourense, dentro del grupo Planta, Suelo y Aprovechamiento de Subproductos. Al frente del equipo local están las investigadoras Paula Pérez y Claudia Campillo, que aportan su amplia experiencia para comprobar cómo se deshacen los materiales orgánicos en la tierra sin dejar rastro.

Muchos agricultores utilizan abonos de liberación lenta, diseñados para alimentar las plantas poco a poco y evitar que el agua de la lluvia arrastre los nutrientes. Sin embargo, esos granos suelen ir envueltos en una capa de plástico que no desaparece y acaba contaminando las huertas con partículas diminutas llamadas microplásticos.

Para solucionar este problema, el proyecto europeo “BioCordelia” empleará fibras naturales extraídas de sobrantes de la madera y del campo. Los expertos prepararán dos tipos de abonos. Por una parte, unos en los que la fibra vegetal va mezclada dentro del propio grano, con efecto durante dos meses, y otros con una cubierta natural exterior que suelta el alimento de forma gradual hasta ocho meses.

Los investigadores del Campus dirigirán las pruebas ambientales durante los próximos tres años. Primero observarán los nuevos productos en cultivos controlados para asegurarse de que se deshacen por completo en la tierra, las plantas y el agua sin dejar ningún resto plástico. Después, los probarán al aire libre en terrenos agrícolas para comprobar si dan buenas cosechas y si cuidan la vida natural del suelo.

Esta iniciativa comenzó el pasado mes de junio y durará hasta noviembre de 2029. Cuenta con financiación de la Unión Europea y reúne a diez centros de investigación y empresas de España, Finlandia, Suiza, Bélgica e Italia, bajo la coordinación del centro finlandés VTT. Por el momento, los miembros del proyecto habn mantenido una reunión en Sevilla para dart los primeros pasos.