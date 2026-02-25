Investigan a un vecino de Ourense tras hallar 307 gramos de hachís bajo la alfombrilla de su coche

La Guardia Civil de Vila de Cruces y Lalín investiga a un varón de 28 años, vecino de Ourense, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Los hechos ocurrieron el pasado lunes 23 de febrero, durante un dispositivo rutinario establecido en el peaje de la AP-53, a su paso por el municipio de Silleda (Pontevedra). En el interior del vehículo fueron localizados 307 gramos de hachís, con un valor estimado en el mercado ilícito de unos 2.000 euros.

Según fuentes del operativo, el conductor mostró una actitud de nerviosismo durante la interacción con los agentes, lo que motivó su identificación y la inspección del habitáculo. Bajo la alfombra del conductor, los efectivos encontraron una bolsa plástica transparente, cerrada herméticamente, que contenía tres paquetes de color marrón con la sustancia estupefaciente.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza Nº 1 de Lalín para su tramitación judicial.