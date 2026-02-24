La Policía detiene a seis personas y desmantela un punto de venta de droga en O Vinteún en la operación Calamar

La Policía Nacional de Ourense detuvo el pasado viernes, 20 de febrero, a seis personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública en una nuevo operación contra el tráfico de drogas en la ciudad. Además también desmantelaron un punto de venta en O Vinteún.

Después de varios meses de investigación, la operación Calamar culmina con la desarticulación de un importante centro de distribución de sustancias estupefacientes en la ciudad de Ourense.

Tras las investigaciones, se estableció que los detenidos utilizaban un garaje ubicado en el barrio de O Vinteún para adquirir grandes cantidades de sustancias estupefacientes, almacenarlas y posteriormente destinarlas al tráfico para el consumidor.

Además de las detenciones se realizaron tres registros. Uno de ellos en el garaje de O Vinteún, que utilizaban de "guardería" para el almacenamiento de la droga. También se registró una furgoneta y un piso en el barrio de Covadonga.

Los agentes incautaron diversas cantidades de sustancias estupefacientes, entre las que destacan los 161 gramos de cocaína, heroína, sustancias para el corte y diversos utensilios destinados para el tráfico de drogas, como envasadoras de vacío, básculas de precisión y más de 3.500 euros en dinero en metálico.

Las sustancias y otros objetos incautados durante los registros | Policía Nacional

Además los agentes procedieron a la intervención de tres vehículos de alta gama. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia.