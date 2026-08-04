Jácome admite el fiasco de su envite con el presupuesto

El Concello de Ourense se asoma a los recortes tras aflorar un déficit de 40 millones y constatar el fracaso del presupuesto de Jácome en el pleno de agosto celebrado ayer. La liquidación de 2025 obliga a aprobar un Plan Económico-Financiero urgente este mismo mes. Al mismo tiempo, el alcalde admite ahora que la cuestión de confianza fue inútil para sacar adelante las cuentas, culpando al Supremo de un callejón sin salida provocado por su propia inoperancia y que la oposición ya había advertido.

La sesión plenaria sacó a la luz la cruda realidad de las arcas municipales y la controvertida gestión económica del gobierno local. Un informe de Intervención, introducido mediante trámite de urgencia, certifica el incumplimiento fiscal y detalla los inminentes ajustes. El Concello cerró 2025 con un déficit no financiero de 39,6 millones de euros y rebasó la regla de gasto en 37,4 millones. Semejante agujero obliga por ley a formular el citado Plan Económico-Financiero (PEF) para el bienio 2026-2027. Ourense pierde además cualquier exención estatal por sus retrasos al pagar a proveedores: el periodo medio de pago se disparó a 118,4 días en junio, como avanzó este periódico, lo que impide la “amnistía” estatal.

El concejal de Hacienda, Francisco Lorenzo, confirmó que el plan de recortes irá a pleno este mes a preguntas del portavoz del BNG, Luis Seara, que acusó al gobierno local de dejar la institución hecha “un auténtico destrozo”. Les afeó intentar ocultar la deuda, señalando que “seguen acumulando débeda cos provedores, no último trimestre aumentaron en 5 millóns”, y recordó los 14 millones que reclama la concesionaria del bus urbano.

El alcalde culpa ahora a un fallo “aberrante” del Supremo para tapar su inoperancia: “la cuestión de confianza no sirve para nada”

Cuestión de confianza estéril

Más allá del déficit, el pleno escenificó la claudicación de Gonzalo Pérez Jácome. El alcalde admitió que su apuesta ciega de mayo -vincular la aprobación del presupuesto a la cuestión de confianza- solo sirvió para perder el tiempo. Esquivando cualquier autocrítica, se excusó argumentando que una sentencia de hace años invalidó de facto la maniobra. El regidor escurrió el bulto: “El fallo del Supremo, que creemos aberrante, hace que ese recurso no tenga mucho sentido. ¿De qué sirve una cuestión de confianza si evitas que se bloqueen los presupuestos, pero luego se pueden bloquear de forma definitiva? Entonces no sirve para nada”.

Excusa sin base

Sin embargo, el regidor obvió que el bloqueo no es culpa del Supremo, sino de su propia inoperancia. La jurisprudencia dicta que superar dicha moción equivale solo a una aprobación inicial, abriendo un periodo de alegaciones.

Fue la torpeza de Jácome, al elevar el expediente sin el preceptivo informe de Intervención, la que otorgó a la oposición la base legal insubsanable para tumbar definitivamente las cuentas en la fase de alegaciones posterior.

El BNG lo había advertido en mayo al rechazar el documento: “Nós fixemos emenda de devolución, cremos que non é normal ter o expediente incompleto. Falta o informe máis importante e pediremos que se incorporen os informes”. Posteriormente, PP y PSOE, junto a los nacionalistas, alegaron precisamente esa ausencia técnica, que abocó a Jácome a evitar el debate sobre la aprobación definitiva.

Ignorando los avisos, la impericia del alcalde le hizo estamparse contra un muro legal previsible, pero sin asumir públicamente su error de cálculo.

El transporte metropolitano firma el “acta de defunción” entre reproches El pleno aprobó una moción del BNG -con el rechazo del PP, que había presentado una enmienda pidiendo un informe de costes entre el Concello y la concesionaria del bus urbano-, para exigir que la Xunta pague asuma el transporte metropolitano en su etapa inicial. Jácome tachó el proyecto de “desorbitado” ante la baja estimación de usuarios (273 viajes al día), sugiriendo que la Xunta se limite a aumentar las frecuencias actuales y pagar al Concello por los transbordos, lo que para el nacionalista Xosé Manuel Puga supone el “acta de defunción”. Desde el PSOE, Alba Iglesias se preguntó “por que o que vale para outras cidades non vale aquí” y Ana Méndez (PP) afeó al BNG su oportunismo: “Presentan como reivindicación algo que se está consensuando na Deputación”.

El gobierno local acusa a Diputación y Xunta de “actos trileros” en la Plaza También prosperó una moción socialista para minimizar el impacto de las obras de la Variante Norte. “É posible compatibilizar as obras coa protección da mobilidade”, reivindicó González. El BNG la secundó criticando la falta de coordinación. Sin embargo, Noelia Pérez (PP) tildó la propuesta de electoralista: “Ten máis propaganda que solucións reais. O que necesitan é menos publicidade e máis chamadas ao ministerio”. Dsde el gobierno local, Francisco Lorenzo calificó la moción de “patética”. Finalmente, el caos salpicó a la paralizada Plaza de Abastos. Jácome culpó a Xunta y Diputación de hacer “actos trileros” con los plazos de traslado: “El proyecto iba a estar a finales de julio y ahora dicen que se entrega a finales de septiembre u octubre”.

Más apoyo a la lectura y al Casco Vello tejen el consenso de la oposición El PSOE logró respaldo para crear un Plan de Promoción de la Lectura. “A literatura forma parte da nosa identidade e merece unha política cultural continuada”, defendió Natalia González. El popular Pepe Araújo apoyó la iniciativa criticando la gestión de Jácome: “Aquí elimináronse os premios literarios e demonizan a cultura, gastan todos os cartos en orquestras.”. En paralelo, prosperó la moción del PP para recuperar la Rúa dos Artesáns, con la oposición del gobierno ya que, en palabras de Jácome, no pueden favorecer a “cuatro o seis artesanos que quedan” para ganar “unos votiños” en detrimento de otros sectores. Por su parte, el BNG exigió explicaciones obre el proyecto para construir un aparcamiento en Vistahermosa.