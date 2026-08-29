Jácome aprueba la urgencia de derribos en la Casa de Baños después de hacerlos
IGNORÓ A PATRIMONIO
La Junta de Gobierno no declaró la emergencia del derribo hasta el pasado 27 de agosto
La dirección xeral de Patrimonio ha facilitado la sucesión de acontecimientos y actuaciones realizadas desde el pasado 12 de agosto, cuando el gobierno municipal emprendió el derribo de la Casa de Baños sin la necesaria autorización, e ignorando el requerimiento de parar las obras durante 48 horas.
Notificouse á Unidade de Policía Nacional adscrita un oficio solicitando a súa colaboración para constatar o estado actual da intervención"
Según informó el servicio de Patrimonio Cultural, el pasado 12 de agosto “notificouse ó Concello de Ourense un oficio no que se solicitaba, á maior brevidade posible, a paralización da intervención e que se achegase documentación completa”. Dos días después, y tras comprobar que la administración Jácome ignoraba este requerimiento, “notificouse á Unidade de Policía Nacional adscrita un oficio solicitando a súa colaboración para constatar o estado actual da intervención e levantar acta dos traballos que se estean a executar, así como para recadar a máxima información posible sobre os feitos”. Fuentes de la consellería de Presidencia añaden que “se levantó acta y realizó un reportaje fotográfico sobre la situación del inmueble, que fue remitido después en un informe”.
No fue hasta el 17 de agosto cuando “ ten entrada no rexistro electrónico a documentación achegada polo Concello de Ourense en relación co antedito expediente”, cinco días después de iniciar el derribo. La declaración de emergencia de las obras no se hizo hasta el 27 de agosto, cuando el gobierno municipal la incluyó en la junta de gobierno fuera del orden del día.
As actuacións realizadas carecen da preceptiva autorización e poden supoñer unha infracción en materia de protección do patrimonio"
Al término del documento, el director xeral de Patrimonio Cultural recuerda que siguen pidiendo a Jácome “o proxecto redactado por un profesional competente para a dirección dos posibles desmontados, apeos e consolidacións dos elementos” al tiempo que recuerda que “as actuacións realizadas carecen da preceptiva autorización e poden supoñer unha infracción en materia de protección do patrimonio”.
“Queremos saber quen decidiu continuar o derribo”
La portavoz municipal del PSOE en Ourense, Natalia González, ha exigido al gobierno municipal “saber quen decidiu continuar, con qué informes e baixo que responsabilidade” con el derribo de la Casa de Baños tras recibir la relación de acontecimientos que habían reclamado a la dirección xeral de Patrimonio.
Que explique públicamente cando se adoptou a decisión de actuar por emerxencia e que informe técnico a fundamentaba"
También reclamó al alcalde “que explique públicamente cando se adoptou a decisión de actuar por emerxencia, que informe técnico a fundamentaba e que actuación concreta se autorizou” si la declaración oficial de emergencia de las obras no se hizo hasta el 27 de agosto, dos semanas después de iniciarse.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 29 de agosto?
PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Sábado 29 de agosto
DIGITALIZACIÓN POSITIVA
La famarcia ya no se corta más: "Tengo heridas de guerra por el cúter"