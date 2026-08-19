El PSOE de Ourense pide una junta urgente por la Casa de Baños

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El grupo municipal del PSOE ha reclamado al alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, la celebración urgente de una junta de portavoces donde se expliquen los motivos y la cadena de decisiones que condujeron al derribo de la Casa de Baños, operación detenida posteriormente por la Dirección Xeral de Patrimonio al actuar sin permiso sobre un bien de interés cultural (BIC).
Que explique que se está facendo, quen autorizou estas actuacións e con que informes técnicos e xurídicos contan"
“Solicitamos a convocatoria urxente dunha Xunta de Voceiros e a comparecencia do concelleiro de urbanismo e patrimonio, Francisco Lorenzo, para que explique “que se está facendo, quen autorizou estas actuacións e con que informes técnicos e xurídicos contan”, además de pedir que la administración Jácome informe sobre “onde están e en que condicións se conservan os elementos históricos retirados da casa de baños, como son as antigas bañeiras”, asegura la portavoz socialista Natalia González.
“O que pedimos, que é moi sinxelo: legalidade, transparencia e protección do patrimonio de Ourense”, continuaba diciendo la edil socialista, quien adelanta que su formación agotará cuantas vías sean precisas para depurar responsablidades en el derribo de la Casa de Baños, que ya se encuentra en manos de la Fiscalía de Ourense tras una denuncia de la Asociación en Defensa do Patrimonio Cultural.
O lume produciuse a mediados de maio. Por iso, para unha obra a estas alturas, é obrigatorio redactar e aprobar un proxecto técnico completo"
Al mismo tiempo, el grupo municipal del BNG ha recordado que, de acuerdo con Ley de Contratos del Sector Público, no se puede realizar una tramitación de emergencia cuando han pasado tres meses del siniestro. Su portavoz, Luis Seara, indicaba que “o lume produciuse a mediados de maio. Por iso, para unha obra a estas alturas, é obrigatorio redactar e aprobar un proxecto técnico completo antes de licitar os traballos”.
A entender de la formación nacionalista, “a tramitación urxente reduce os prazos de licitación á metade, pero non exime en ningún caso de cumprir cos requisitos técnicos previos. Por vía de emerxencia, unicamente se poderían executar as tarefas estritas para evitar ese perigo".
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