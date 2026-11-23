El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, sacó adelante seis modificaciones crediticias que suman más de 14 millones de euros para distintas obras e intervenciones, así como para hacer frente al pago de sentencias judiciales. Lo hizo con poca resistencia por parte de una oposición que volvió a reprocharle su deficiente gestión económica, pero le concedió crédito para tapar esas carencias.

Un expediente hecho rápido, sin una memoria técnica, puede demorar el pago hasta un año"

El pleno tuvo una primera parte donde se aprobaron, previo levantamiento de reparo, sendas reparaciones en muros de contención en la aldea de Sistís y la rúa Diego Sarmiento de A Cuña, además de pintado y vallado de un parque para educación vial en la rúa Fonte do Bispo, a orillas del Barbaña. En este punto, el regidor volvió a atacar a un interventor municipal, al que acusó de cambiar de criterio a la hora de evaular los expedientes, y a los jefes de servicio, “que para algo son funcionarios”.

“Los informes hay que motivarlos bien”, le replicó el popular Jorge Pumar, quien recordó al gobierno de Jácome que “un expediente hecho rápido, sin una memoria técnica, puede demorar el pago hasta un año”.

Pese a las críticas, estos tres primeros expedientes tuvieron idéntica votación: fueron aprobadas con el voto en solitario de DO y la abstención del resto de fuerzas políticas, logrando únicamente la unanimidad para unificar dos parcelas en el Casco Vello para dedicarlas a viviendas.

Presupuesto encubierto

“Intenta enganarnos unha vez máis, pero non poderán executar estas modificacións antes de que acabe o ano”, advertía el portavoz del BNG, Luis Seara, al comenzar el debate económico, que la oposición calificó como un presupuesto encubierto que permitiría llegar a Jácome hasta las elecciones municipales sin presentar nuevas cuentas.

Los nacionalistas y el PSOE respaldaron la primera de las modificaciones (más de 900.000 euros para los servicios sociales), mientras el PP optaba por abstenerse al considerar “vergoñento estar a finais de ano aprobando algo que non van executar”, como sentenció su portavoz, Ana Méndez, durante su primera intervención. Por su parte, la líder del PSOE, Natalia González, insistió “na necesidade de dotar estas partidas e regularizalas no orzamento e non ter que vir sempre desta maneira ó pleno”.

Los populares sí respaldaron desbloquear 62.000 euros para que el Concello hiciera frente a una sentencia del TSXG en relación a un permiso de obra anulado en 2017. “Sentencias coma esta se derivan da ausencia dun plan de urbanismo”, afeaba la socialista María Fernández antes de anunciar la abstención de su grupo.

Sin embargo, los socialistas volvieron a apoyar el gasto de 1,13 millones para el Consello Municipal de Deportes (CMD), moción en la que Jácome adelantó que tendrán que trasladar a otro punto el proyecto de un segundo skate park en la ciudad tras bloquear la Confederación Hidrográfica la localización deseada, el antiguo Parque de las Letras, al ser terreno inundable -se exigía incluir en le proyecto un muro de contención-, barajándose O Couto o Barrocás como alternativas tras revisar y adaptar el expediente.

El Bamio, a escena

En este punto, el Bamio volvió al salón de plenos cuando Jácome anunció que sigue siendo intención de su gobierno municipal comprar la instalación deportiva, implicada en uno de los casos de corrupción que salpican al empresario Víctor de Aldama y sus socios. “Da igual que sea un delincuente, es el propietario del Bamio, y me reuniré con él las veces que haga falta”, afirmó Jácome, quien compraría el Bamio “a un delincuente o a Santa Teresa de Jesús”, según sus propias palabras. El alcalde fue un paso más allá, adelantando que su intención es incluir la compra del inmueble en su programa electoral, restando importancia a los problemas legales que rodean a la instalación. “Si es bueno para Ourense, se comprará”, aseguraba el regidor.

El CMD podrá disponer del dinero gracias al apoyo de PSOE y BNG, mientras el PP optó por abstenerse.

¿Urgencia real?

La partida que más problemas tuvo fueron 5,36 millones que se destinarán, presuntamente, a pagar las deudas de la intervención realizada e la calle Pena Trevinca, solventar pagos pendientes en la avenida de Portugal y el coste de la intervención de la casa de Baños. Tanto BNG como PP consideraron que Jácome mezclaba aquí dos obras de emergencia (Pena Trevinca y Casa de Baños) con una que no lo era (la avenida de Portugal). Ambas formaciones votaron en contra, lo cual, unido a la abstención del PSOE, obligó a que el alcalde desempatara con su voto de calidad.

O mais seguro é que estas obras non se leven a cabo, pero non se preocupen, en maio as faremos nós"

La modificación más cuantiosa se elevaba a 6,25 millones de euros para pagos pendientes en la depuradora de Reza y los pasos subterráneos de Vasco Díaz Tanco y Ramón Puga, además de una futura peatonzalización de la rúa Doctor Fleming. “O mais seguro é que estas obras non se leven a cabo, pero non se preocupen, en maio as faremos nós”, aseguró la portavoz del PP, Ana Méndez, cuya formación se abstuvo, con lo que se aprobó la modifiación con el apoyo de PSOE y BNG al partido de Jácome, que espera una ejecución del 60% en 2027.