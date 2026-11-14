Jácome pide 14 milones para pagar más obras en Ourense

El gobierno municipal pretende sacar adelante una nueva macromodificación de crédito que supera los 14,38 millones de euros; pese a haber cosechado varios rechazos por parte de la oposición a la hora de intentar acceder al remanente de tesorería, la más reciente el pasado mes de septiembre. Había adelantado el responsable de Urbanismo, Francisco Lorenzo, que sería una inversión para el perímetro rural, aunque finalmente solo 598.000 euros de los fondos corresponderán a esta medida, que incluye pagos por atrasos a concesionarias, sanciones judiciales y el pago de las intervenciones en la calle Pena Trevinca y la Casa de Baños.

La petición viene dividida en seis partes, de las cuales la mayor cuantía (6,25 millones) sería la destinada a varias obras de peatonalización, un nuevo ascensor, y las intervenciones en los pasos de Ramón Puga y Tarascón, que debe afrontar conjuntamente con ADIF. Jácome pide otros 5,36 millones para las obras de emergencia en Pena Trevinca y la Casa de Baños, y también para las obras de la avenida de Portugal.

Además, 972.000 euros serían destinados a aumentar las ayudas de emergencia social, y pagar los atrasos a la concesionaria del servicio de Ayuda a Domicilio. Otros 1,13 millones se destinarían al arreglo de estructuras deportivas, y más de 62.000 deben consignarse para el pago de una sentencia judicial. El medio millón para el perímetro rural se reparte en 17 intervenciones.