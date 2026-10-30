Los policías locales de Ourense mantienen su pulso con Jácome con la San Martiño de por medio: "Nos vemos obligados a denunciar"

La carrera popular de San Martiño, prevista para el próximo 8 de noviembre, se encuentra en el centro de un nuevo enfrentamiento entre el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y la Policía Local. Los agentes mantienen su decisión de no realizar determinados servicios extraordinarios voluntarios mientras el Concello siga sin abonar las cantidades pendientes y sin negociar sus reivindicaciones laborales. El sindicato mayoritario, SPPME, ha respondido al regidor con un comunicado en el que ratifica las medidas de presión y anuncia nuevas acciones judiciales.

El conflicto se produce después de que el sindicato advirtiese de los riesgos que, a su juicio, supondría celebrar la San Martiño sin suficientes efectivos policiales. La prueba, que reúne a miles de corredores, requiere un importante dispositivo de seguridad. Ante esta situación, Jácome remitió una carta directamente a los agentes en la que acusaba al SPPME de intentar boicotear la carrera y pedía su colaboración.

La Policía Local mantiene su postura ante la San Martiño

En su respuesta, el SPPME asegura que la plantilla ha ratificado de forma mayoritaria los acuerdos adoptados por unanimidad en la asamblea del 13 de octubre de 2026. Entre sus exigencias figuran la implantación de la carrera profesional horizontal, el pago de horas extraordinarias, ayudas sociales e incrementos legales pendientes, así como el cumplimiento de sentencias judiciales.

Como medida de presión, el sindicato confirma que los agentes no prestarán servicios extraordinarios voluntarios en las jornadas que determine la plantilla. Una decisión que, advierte, continuará "hasta que se inicie formalmente la negociación de la carrera profesional y se abonen todos los atrasos". "Esta acción se mantendrá firme", recalca la organización sindical, que atribuye el conflicto a los "sistemáticos incumplimientos del equipo de gobierno".

Los policías denuncian una "sangría para las arcas públicas"

La respuesta sindical también incluye nuevas críticas a la gestión municipal. El SPPME asegura que en los últimos meses se han acumulado 65 procesos contencioso-administrativos favorables a los trabajadores, algunos con condenas en costas para el Concello. "Al final, con tanto pleito absurdo por no querer cumplir la legalidad, van a hacer de oro al bufete", ironizan. Además, comunica una nueva sentencia que condena al Concello a indemnizar con 10.000 euros a un policía local por la vulneración de su derecho a la integridad psicofísica y moral. Según la organización, quedó acreditado que la Administración no adoptó las medidas necesarias para prevenir los riesgos a los que estaba expuesto el agente.

El sindicato también anuncia que impugnará judicialmente la Oferta de Empleo Público de 2026 y que ha presentado recursos contra las bases de las plazas de oficial e inspector. Sobre estas últimas, denuncia errores en su elaboración y las califica de "CHAPUZA DE LIBRO".

Jácome acusa al sindicato de intentar boicotear la carrera

La respuesta llega después de que Gonzalo Pérez Jácome enviase una carta a todos los policías locales en la que comparaba la situación con el conflicto vivido en 2024 y acusaba al sindicato de utilizar la San Martiño y las celebraciones de Halloween como instrumentos de presión.

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"Tomar como rehén una fiesta como Halloween o la carrera más popular de Galicia, la San Martiño, para fines sindicales, no es querer el servicio ciudadano", afirmaba el alcalde, que defendía las condiciones laborales de la Policía Local de Ourense como las mejores de las siete principales ciudades gallegas. El regidor también cuestionaba a los representantes sindicales y advertía de posibles acciones legales: "La acción de ese sindicato parece denunciable y así lo pasaremos a los servicios jurídicos". "Un alcalde no cede a chantajes ni se arrodilla", concluía Jácome, que apelaba a la vocación de los agentes para que participasen en el dispositivo de seguridad de la carrera.

Un conflicto que se arrastra desde 2024

Las diferencias entre el gobierno municipal y los policías locales vienen de atrás. En 2024, los agentes ya habían acordado no realizar refuerzos voluntarios ante los retrasos en el pago de horas extraordinarias y otros complementos. Dos años después, las reclamaciones económicas siguen abiertas. El SPPME exige el abono de las horas extra pendientes, la actualización de sus importes y el cumplimiento de las resoluciones judiciales favorables a los trabajadores.

Con la San Martiño a poco más de una semana, el enfrentamiento continúa sin resolverse. Jácome mantiene su intención de celebrar la carrera, mientras la Policía Local insiste en que no levantará sus medidas de presión hasta que el Concello atienda sus reivindicaciones.