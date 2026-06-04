¿Sabe usted que Jácome tiene que hacer público su bochorno?

¿Sabe usted que Jácome, tras una jornada aciaga en la que todavía le retumban los pitidos y los abucheos en los oídos, sigue de penitente preguntándose cómo puede ser verdad lo que le pasó? ¿Que para intentar parar el bochorno sufrido en la Praza Maior envió una nota de prensa a los medios explicando su participación en el acto? ¿Que se le olvidó mencionar lo fundamental y es que allí no le querían? Y cada día que pasa en menos sitios.