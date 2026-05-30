Jácome remodela su equipo y da más peso a Fran Lorenzo
Tercer ajuste
Tamara Silva cede a Fran Lorenzo las competencias de Facenda, quien ya ejerce como edil de Urbanismo, Vivenda, Patrimonio y Medio Ambiente en el Concello de Ourense
El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, dio este viernes un nuevo golpe de timón a su equipo de gobierno tras anunciar el cese de Tamara Silva en las responsabilidades de Facenda antes de otorgárselas a Francisco Lorenzo, quien suma estas competencias a las áreas de Urbanismo, Vivenda, Patrimonio y Medio Ambiente, que ya tenía desde comienzo del mandato, y se convierte en pieza fundamental del gobierno municipal durante el último año antes de las elecciones.
El regidor enmarcaba esta remodelación como una forma de “optimizar a xestión no último ano do actual mandato”, y considera que “unha vez rematada con éxito a elaboración e presentación dos orzamentos do Concello -cuya aprobación inicial está vinculada a una cuestión de confianza-”, Tamara Silva “se centrará nas áreas de Educación e Política Social”.
Silva llevaba ejerciendo el cargo desde septiembre de 2023, cuando asumió este área de las manos de Armando Ojea, quien tuvo que renunciar a sus responsabilidades locales para asumir el único escaño obtenido por Democracia Ourensana en el Parlamento de Galicia.
Tercer ajuste
El cambio anunciado ayer por el regidor, quien retuvo las competencias económicas durante 26 minutos, es el tercer ajuste en las responsabilidades de sus ediles hecho este mes de mayo, después de autorizar a sus compañeros oficiar bodas, y nombrar a todos excepto a Ojea tenientes de alcalde.
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