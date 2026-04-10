Jácome sigue hurtando información a los vecinos: "No tengo que ir por la calle con un megáfono"

Ni siquiera ante una moción formal en el pleno extraordinario de los tres grupos de la oposición dio explicaciones el gobierno de Jácome ante la situación de la Avenida de Portugal, convirtiendo la reclamación de transparencia en un nuevo acto de ventilación de responsabilidades, donde todos fueron culpables, excepto la administración local.

Después de que el edil Fran Lorenzo hiciera un repaso de la calle, donde valoró un 45% de ejecución en el primer tramo y un 53% en el segundo; el regidor, Gonzalo Jácome disparó primero contra la empresa, Opain, a quien acusó de pedir dinero para ceder la obra, lo que llevo al Concello a declarar la emergencia para intentar reactivar el proyecto. "Hemos contactado con varias empresas para tomar el relevo, y Opain pidió dinero para dejar la obra. Ninguna se quiere hacer cargo, por eso debemos hacer una licitación de emergencia. Opain hizo una oferta a la baja, y ahora quiere quitarse la obra de encima porque no puede defenderla", aseguró el alcalde; quien cargó a renglón seguido contra las fuerzas de la oposición por sus críticas a la falta de transparencia. Desde la perspectiva del gobierno municipal "se informó de todos los pasos con notas de prensa y a través de las redes sociales. Yo no tengo que ir por la calle con un megáfono", espetó el regidor cuando le reclamaron más cercanía a los vecinos.

La oposición no encontró satisfactorias estas explicaciones. Ana Méndez, portavoz del PP comentaba, a término de la intervención, que "a conclusión é que a obra rematará cando teña que rematar e custará o que teña que custar, canto nos vai custar ós ourensáns a súa xestión de pacotilla?". Tampoco gustó a los ediles que no se les haya permitido acceder al expediente de la obra antes del pleno. Además, queda la preocupación sobre el hecho de que "a obra pode contratarse pola vía de emerxencia, porque é o máis rápido, pero non o máis prudente", señalaba la socialista María Fernández, en previsión de que Opain pueda emprender acciones legales.

Relacionado con este asunto llegó también una moción socialista reclamando bonificaciones fiscales para el pequeño comercio que se viera afectado por calles en obras, donde los comerciantes recibieron un nuevo desprecio del alcalde, quien afirmó que "la mejor indemnización es dejarles mejor la calle, no les vamos a dar propina", frente a una oposición que le pedía "apoios ó pequeno comercio", y que, como recordó desde el BNG Xose Manuel Puga, "o que pide a xente de Alejandro Pedrosa, o Posío ou a avenida de Portugal é: alcalde, remata as obras!".

Enmienda a la economía

Otro de los puntos de fricción del pleno, a cuyo término habían recibido llamadas al orden la popular Ana Méndez, la socialista Natalia González y los nacionalistas Ruth Reza, Xose Manuel Puga y Luis Seara; fue el escrutinio a la política económica que propició la Conta Xeral de 2024; aprobada con el único voto a favor de Democracia Ourensana, la oposición del BNG y la abstención de PP y PSOE.

Frente a la gestión defendida por DO, Luis Seara acusó al gobierno municipal de "vivir nos mundos de Yupi; pero proveedores e persoal teñen problemas para cobrar os seus salarios", antes de calificar a la administración Jácome como "o paraíso do pufo. Esta Conta Xeral é un recoñeceme to de que é un pufeiro, ten diñeiro no banco, pero non paga".

Ante esto, Jácome volvió a tirar balones fuera, y la emprendió contra una supuesta conspiración de trabajadores del Concello que no dan salida a sus órdenes de pago, y contra quienes profirió varias amenazas veladas en el transcurso de la sesión; haciendo que el popular Javier Rodríguez Novoa le reprendiera diciendo "cuenta tantas fábulas que es difícil contestarle. Los funcionarios de carrera lo son para tener independencia. Si prescinde de ellos, después vendrán más problemas para pagar".

Más deudas

El intercambio bronco culminó con un receso previo al turno de ruegos y preguntas, tras la tercera llamada al orden a Luis Seara.

Tras la reanudacion, el gobierno municipal reconoció que aún adeudan 4 millones a la empresa Avanza por la actualización de la concesión en precario de 2024, "y aún falta la de 2025 y cuatro facturas de unos 200.000 euros cada una", apuntaba Jácome, a lo que sumó dos pagos pendientes de 8 y 7 millones a la adjudicataria de la basura, Ecourense, y al menos otros 16 a Viaqua, señalando de nuevo a los servicios municipales porque "aprobamos los pagos en pleno, pero no se ejecutan".