El jamón de castañas de Coren se consolida y bate su récord de ventas

El jamón de castañas de Coren continúa ganando presencia entre los consumidores y ha alcanzado este año su mejor registro de ventas desde la puesta en marcha del producto. Más de una década después de su lanzamiento, la gama se encuentra ya plenamente consolidada en el mercado y mantiene una evolución positiva.

El origen de este producto se remonta a un proyecto de I+D impulsado por la cooperativa en 2012 con el objetivo de desarrollar una carne diferenciada a partir de la recuperación de una tradición vinculada al campo gallego: la alimentación de los cerdos con castañas.

El proyecto se articula sobre tres pilares: por un lado, la utilización de cerdos de raza seleccionada para favorecer la infiltración de grasa, por otro, su crianza en Galicia bajo criterios de bienestar animal, y, finalmente, una alimentación que incorpora la castaña como elemento distintivo.

Para garantizar el suministro durante todo el año, Coren recoge la castaña durante la temporada y posteriormente la pela, cuece y congela.

Actualmente, la cooperativa adquiere más de 4,2 millones de kilos de castañas al año, una actividad que, además de sostener la producción de la gama, contribuye al mantenimiento de actividad y empleo en el medio rural gallego y a la conservación de los soutos de castaños.

El resultado es una gama que incluye carnes frescas, jamones y embutidos caracterizados, según la compañía, por su jugosidad, su intenso veteado y un sabor ligeramente dulce asociado a la alimentación con castañas.

En el caso del jamón, la curación se realiza en los secaderos de Coren en Lugo siguiendo el proceso tradicional de las casas gallegas y bajo la supervisión de maestros jamoneros, que controlan el punto de curación, el aroma y el sabor final.

La evolución del producto se apoya ahora en una nueva campaña de promoción bajo el lema “O sabor do auténtico outono galego”, con presencia en prensa, radio, televisión, soportes digitales y publicidad exterior.

La iniciativa busca poner de relieve las características de una gama que nació como un proyecto para recuperar una tradición y que, poco más de diez años después, ha logrado hacerse un hueco estable entre los productos estrella de Coren y batir su récord de ventas