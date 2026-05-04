Jesús Fernando Román Alonso, historiador en Ourense: “Lo invisible tenemos que salvarlo entre todos en una lucha contra el olvido”

Pregunta. Su libro es una especie de biografía de la Plaza Mayor…

Respuesta. Es una historia apasionante. Lo que intento es explicar y contextualizar los últimos cuatro siglos de historia de la Plaza Mayor, que durante mucho tiempo concentró los poderes políticos, religiosos y sociales. Por ejemplo, muy poca gente sabe que la escritora Emilia Pardo Bazán fue una enamorada de Ourense y de su Plaza Mayor, que pasó tres días alojada en el propio Ayuntamiento durante los Juegos Florales de 1901. Muchos edificios y fachadas centenarias siguen ahí, lo que yo rescato es a esos personajes que allí vivían o frecuentaban, y simplemente le imprimieron el carácter de su propia leyenda al sitio. La Plaza Mayor existe desde el siglo XII como zona residencial y de mercado que ha ido evolucionando. Por ejemplo, allí se vendían telas que venían de Béjar, Asturias, e incluso Cataluña. Siempre hubo mucha vida y movimiento. El Ourense que conocemos surge a partir de ella.

P. ¿A qué grandes nombres locales está vinculada la Plaza Mayor?

R. Son muchos, pero baste mencionar inteligencias insignes como Otero Pedrayo, que se casó en casa de sus padres, que vivían en el sitio; el arquitecto Vázquez Gulías, que vivía en el edificio número 5 (hoy espacio expositivo de Abanca) que él mismo proyectó, así como la marquesa de Leis, una gran benefactora de la cultura y las artes. Esas vidas intensamente ourensanas realzan el valor de esos edificios más allá de la belleza y la gracia arquitectónica que tienen en sí. Y toda esa vida que que por lo general no se cuenta en la mayoría de libros, está aquí, explicada en detalle, de modo que los ourensanos conozcan la historia íntima de la ciudad en que viven.

P. ¿Qué le motivó a escribir para escribir esta obra?

R. Yo suelo hacer varias cosas al mismo tiempo en lo que tiene que ver con la historia del casco antiguo. Y entonces me dije al ver que tenía bastante material sobre la Plaza Mayor: “¿Por qué no escribo un libro concretamemente sobre la plaza?”. Y así fue surgiendo documentación dispersa por aquí, por allá: fueron apareciendo personajes, negocios y establecimientos donde se reunían figuras que hoy son leyendas, hasta convertirse en el libro que hoy es.

P. ¿Qué anhela usted que suceda con su libro?

R. Que se convierta en una herramienta para que vivamos más orgullos de esta ciudad, de sus grandes valores arquitectónicos y humanos, de esas historias curiosas que están incrustadas en las piedras, porque lo visible está en pie, pero lo invisible tenemos que salvarlo entre todos en una guerra contra el olvido