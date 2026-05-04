La actual Administración de los Estados Unidos presentó hace unas semanas con gran despliegue de medios en la Casa Blanca un robot humanoide que a partir de ahora vivirá en la mansión presidencial, aunque no nos ha quedado claro a qué se va a dedicar exactamente. Dado que Donald Trump es uno de los pocos presidentes de la historia de los Estados Unidos que no tiene mascota (tal vez se la comió), quizás ese robot venga a cubrir el hueco que dejaron los añorados Macaroni (el pony de los Kennedy), Socks (el gato de los Clinton), Bo y Sunny (los perros de aguas portugueses de los Obama), o Major (el perro de los Biden). Confiamos en que el robot en cuestión proporcione a los Trump tantos momentos de cariño, felicidad y alegría como regalan generosamente las mascotas a sus propietarios.

Según parece el robot, creado con IA e íntegramente fabricado en los Estados Unidos, esto es importante, habla once idiomas con una dicción perfecta y no se tropieza al andar. Se llama Figure-3.

Figure-3 fue presentado en un bonito y entrañable acto público en el ala este del palacio presidencial ante una selecta audiencia formada básicamente por primeras damas la mayoría de países con nombres impronunciables, esposas ociosas de senadores republicanos y algunos especialistas más, por el otro robot que ya vive en la Casa Blanca: Melania Trump. La verdad es que ese robot Figure-3, así a primera vista no es muy agraciado físicamente. Y tampoco parece especialmente listo ni preparado. Si pensamos solo en que ya hace cincuenta años George Lucas fabricó y puso en circulación a C3-PO que además de ser más guapo hablaba seis millones de idiomas, los escasos once que habla Figure-3 son una minucia irrelevante. Y es que el mundo de los robots desde Isaac Asimov no es lo que era. Que se lo pregunten a Will Smith, que aunque tuvo un robot que era un cielo y un cacho de pan, el androide no pudo impedir que el actor fuera expulsado de Hollywood, defenestrado y enviado al ostracismo tras haberle arreado, Will, un guantazo a Chris Rock en el escenario del Dolby Theater de Los Ángeles durante una ceremonia de los Oscar.

R2-D2 a pesar de su aspecto un poco desconcertante parecido a una bombona de butano, es simpático y sobre todo muy resolutivo

Otro robot famoso también hoy ya próximo a la jubilación es R2-D2, el íntimo amigo y compañero de C3-PO citado antes. Siempre iban juntos. Puede que fueran pareja gay. Este punto nunca se ha aclarado, aunque de todas formas no viene al caso.

R2-D2 a pesar de su aspecto un poco desconcertante parecido a una bombona de butano, es simpático y sobre todo muy resolutivo. Jugó un papel importantísimo durante la famosa Guerra de las Galaxias que enfrentó al Imperio con la Alianza Rebelde, pues RD-D2 además de muy inteligente es un manitas increíble capaz de arreglarte en un pis-pás cualquier problema de fontanería, electricidad, mecánica, o el acceso a internet y el correcto funcionamiento de la wifi.

O sea que, digámoslo claramente: Figure-3 es una antigualla.