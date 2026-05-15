Jordi Nomen, profesor de Filosofía y Ciencias Sociales: “El vínculo humano no se traza con likes, sino con nombres”

El Foro La Región puso este jueves el foco en cómo las redes sociales están reconfigurando la mente de las nuevas generaciones. Jordi Nomen, profesor de Filosofía y Ciencias Sociales en la escuela Sadako de Barcelona, fue el encargado de analizar esta realidad, sobre la que profundiza en su libro “Contra la tiranía del like”.

María Arjiz, directora pedagógica del colegio Miraflores, abrió el acto reflexionando sobre la importancia de construir una identidad que no solo dependa de la opinión externa. En este sentido, apuntó que el libro de Nomen no solo interpela a los alumnos, también a los educadores. “Nos hace reflexionar sobre el tipo de conversaciones que se proponen tanto en las aulas, como en casa”, indicó, valorando que el ponente no solo se queda en la crítica, abre caminos para tratar de revertir la situación.

El profesor inició su conferencia invitando a los presentes a reflexionar acerca de tres preguntas: ¿Seguimos teniendo libertad si todo lo elige un algoritmo?; ¿Quiénes seríamos si desaparecen ahora las pantallas?; y ¿Cuántos sintieron satisfacción al recibir un like?. En base a estas cuestiones introdujo el problema de identidad que sufren hoy jóvenes en plena etapa madurativa.

La aprobación externa a través de los “likes” en redes sociales se ha convertido en una necesidad para los adolescentes. “Un like es una transacción de datos que nos deja más solos que antes”, advirtió Jordi Nomen. Con todo, para un joven que aún no tiene pensamiento crítico ese “me gusta” puede llegar a suponer “estar dentro o fuera del grupo”. La clave debe estar en mostrarles a los niños que “el vínculo humano no se traza con likes, sino con nombres”.

El ponente señaló que la tiranía del like “nos lleva a tres D: el deseo irrazonable, la distracción y la desconfianza”. En esta línea uno de los datos más alarmantes que arrojó la conferencia fue el colapso de la capacidad de concentración. Mientras que las generaciones pasadas lograban mantener una atención plena durante dos minutos y medio, la media actual de los adultos se sitúa en 47 segundos, cayendo a apenas 30 segundos en el caso de los adolescentes. “El cuerpo no se desconecta, pero la mente sí vuela. La calidad de las tareas se resiente porque hay que producir sin parar a pensar”, lamentó.

Pese a que el panorama parece perdido, Nomen aseguró que todavía “podemos recuperar el mando a distancia de nuestras decisiones”. El antídoto, para él, es la filosofía y el pensamiento crítico. “Debemos conseguir un pensar autónomo, que tenga matices y pueda cometer errores”, señaló, insistiendo en que no hay que “demonizar” las redes sociales, ya que cuando se usan bien son un medio útil.

Aunque las nuevas tecnologías van ganando cada vez más peso en el día a día de las personas y cada vez adquieren más capacidades, Nomen recalcó que "la ética será lo que siempre diferencie al humano de las máquinas”.