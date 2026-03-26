Jorge Bermello ve reconocida una vida que “construye ciudad”

El encuentro intergeneracional Inspiro rindió un homenaje al empresario Jorge Bermello. Con más de 65 años de trayectoria profesional, Bermello personifica “el compromiso con el desarrollo económico de la provincia”, indicaban desde la organización al entregarle un premio especial, destacando también que es un tributo a una vida dedicada no solo al comercio, sino a la vertebración de la sociedad, y subrayando que “hay trayectorias que no solamente construyen empresas, sino que construyen ciudad”.

Ha logrado transformar un referente del comercio local en una firma adaptada a la era digital mediante la venta online y marketplaces internacionales"

Bermello ha sido “figura clave al frente de Electrodomésticos Bermello, ha logrado transformar un referente del comercio local en una firma adaptada a la era digital mediante la venta online y marketplaces internacionales”, explicaban los organizadores, desgranando también su trayectora como alcalde de Ourense, senador y presidente de la Cámara de Comercio. Además, “ su visión estratégica fue fundamental hace tres décadas como uno de los máximos impulsores de la creación del recinto ferial de Expourense”.

En cuanto al Cuarto Concurso de Proyectos Emprendedores, el primer premio recayó en “Sempre na casa”, una plataforma de la Universidade de Vigo que gestiona alquileres sociales entre estudiantes y personas mayores con habitaciones vacías. El palmarés se completó con “EVA”, de la Universidade de Santiago de Compostela; un sistema de gestión de catástrofes, y “Nova Terra” de la Universidade de Vigo, una consultoría tecnológica para la recuperación de terrenos incendiados.