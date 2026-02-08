Jorge Vázquez, CEO de Redegal: “el dato solo crea valor cuando impacta en resultados”

Jorge Vazquez toca la campana en el debut de Redegal en bolsa.

Con unos ingresos de 16,6 millones de euros y una subida bursátil que supera el 20%, el consejero delegado de Redegal, Jorge Vázquez, considera que se han cumplido los objetivos fijados. Así, la tecnológica ourensana celebra con buen balance su primer año cotizando en los mercados.

Pregunta. Cerrado su primer año en el mercado de valores ¿cómo lo han vivido?

Respuesta. Ha sido un año de profesionalización y rigor extremo, con un impacto muy directo en los fundamentales. Salir a bolsa y completar el salto de ScaleUp a Growth en apenas seis meses nos ha obligado a acelerar la madurez operativa, financiera y de gobierno corporativo. El resultado es una compañía más predecible: hoy operamos con mayor visibilidad sobre ingresos, márgenes y generación de caja. Redegal es ahora una empresa mejor preparada para escalar con control, priorizando rentabilidad sostenible frente a crecimiento desordenado.

Cada decisión se evalúa por su impacto en margen, caja y retorno del capital

P. ¿Qué cambios ha traído a Redegal el hecho de ser una empresa participada?

R. El cambio más relevante ha sido la disciplina financiera. Cada decisión se evalúa por su impacto en margen, caja y retorno del capital. En el último ejercicio hemos mejorado la rentabilidad operativa respecto a años anteriores, mejorando de forma significativa el EBITDA y reforzando el balance. Además, la entrada de nuevos accionistas con visión de medio y largo plazo y el acceso a equity y financiación estructurada nos han permitido invertir en research y Growth sin tensionar la caja, algo clave para sostener el crecimiento futuro.

P. Los datos muestran que su modelo funciona ¿Estaban en el lugar adecuado en el momento adecuado?

R. Más que una cuestión de oportunidad, ha sido anticipación estratégica. Decidimos sacrificar crecimiento en volumen a corto plazo para invertir en estructura, producto y talento, con el objetivo de mejorar la rentabilidad y la creación de valor a medio y largo plazo. Cerrar 2025 con 16,6 millones de euros de facturación (+20 %), una mejora sustancial del margen operativo y una rotación de talento del 5,1 % demuestra que el crecimiento se ha producido con control. La clave no ha sido crecer más rápido, sino crecer mejor: con eficiencia operativa y visibilidad a largo plazo.

En términos prácticos, estamos logrando más ingresos por euro invertido

P. Su intención es integrar la IA en su oferta ¿Qué ha supuesto esta tecnología en su nicho?

R. La IA es un acelerador, no un experimento tecnológico. Nos permite escalar sin replicar costes, mejorar la productividad y aumentar el apalancamiento operativo. En términos prácticos, estamos logrando más ingresos por euro invertido, mayor recurrencia y una toma de decisiones más rápida, sensata y automatizada. La IA no cambia nuestro modelo; multiplica su capacidad de generar rentabilidad conforme crece el volumen.

P. Con la nube ya consolidada, ¿cuáles son los retos para seguir creciendo?

R. El reto está en construir valor económico sobre la infraestructura, no en la infraestructura en sí. Nuestro foco son plataformas que escalan con márgenes crecientes. Soluciones propias como Binnacle y Boostic están diseñadas para operar en tiempo real, absorber picos de demanda globales y automatizar decisiones. Eso se traduce en mayor eficiencia y mayor predictibilidad de ingresos, lo cual beneficia a nuestro EBITDA.

Hemos pasado de una analítica descriptiva a una analítica accionable

P. ¿Qué han aprendido de su trabajo con el procesamiento de datos?

R. Que el dato solo crea valor cuando impacta directamente en resultados. Hemos pasado de una analítica descriptiva a una analítica accionable, capaz de mejorar conversión, eficiencia comercial y retorno de la inversión.