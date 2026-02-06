Capacitación digital en Celanova: más seguros e independientes en el mundo de las pantallas

La capacitación digital que forma parte del programa impulsado por La Región “A Maiores” que se desarrolla en el Concello de Celanova concluyó ayer. En el Aula Cemit, sede desde el pasado lunes de dicha capacitación, los once participantes del grupo matutino recibieron sus correspondientes diplomas tras haber cursado este programa de diez horas de duración. Paola Pérez, representante de La Región y coordinadora del programa, felicitó a los recién graduados por su participación e interés y destacó la importancia de los conocimientos adquiridos.

Esta capacitación diseñada para la ocasión, guiada por los monitores Lidia González Feijóo y Abel Fornos Fernández, abordó varios temas como lo fueron el uso de las diferentes herramientas del correo electrónico, WhatsApp, Sergas Mobil, navegar por internet, el acceso a plataformas como YouTube, mostrar la ubicación por GPS, digitalizar documentos así como mantenerse informados a través de La Región en su portal web y redes sociales.

Abel Fornos detalló los diferentes tipos de estafas de que podrían ser víctimas, sobre todo personas mayores, desde vías como los mensajes de texto o llamadas fraudulentas solicitando datos personales

Información y seguridad

Antes de la entrega de los diplomas los últimos temas abordados fueron cómo realizar el acceso y suscripción a La Región, y sus diferentes suplementos, mediante el quiosco digital y cómo recibir notificaciones a través los canales de WhatsApp y el correo electrónico.

Luego, los participantes fueron instruidos en materia de trámites digitales, un aspecto casi imprescindible para ellos, ante la necesidad de disponer de licencias a nivel de concello o permisos de carácter autonómico como la concesión de poda y tala en áreas específicas.

La monitora Lidia González durante la capacitación. | XESÚS FARIÑAS

Agotadas las dudas acerca de trámites y solicitudes digitales gracias a las pormenorizadas explicaciones, un tema que supuso especial interés en los asistentes fue en materia de previsión y seguridad ante la información bancaria y el uso de tarjetas magnéticas para hacer compras en plataformas de venta online. Abel Fornos detalló los diferentes tipos de estafas de que podrían ser víctimas, sobre todo personas mayores, desde vías como los mensajes de texto o llamadas fraudulentas solicitando datos personales. “El banco nunca pide información por correo o teléfono” aclaró Fornos y argumentó otra de las alternativas utilizadas por estafadores como clonar tarjetas y enfatizó en la importancia de estar al pendiente de cuáles eran los recibos habituales y la revisión continua al saldo de sus cuentas. “A mi me clonaron la tarjeta una vez y comencé a tener gastos pequeños todos los días. Eran 1 o 2 euros, pero sabía que yo no los había gastado. Entonces fui al banco y me cancelaron la tarjeta” comentó una señora como testimonio agregado. Ante lo cual Fornos sugirió también con ayuda del banco o familiares limitar la cantidad de dinero para gastar, así como mantener activado un pin para operaciones con tarjetas.

Mayor independencia

Acerca de estos cuatro encuentros y la capacitación recibida Ana de Lourdes Gascón Estanga, de 69 años, afirmó: “Estoy muy agradecida y complacida por la paciencia de los chicos, porque ya somos personas que no se nos facilita mucho el aprendizaje, pero al menos yo me siento satisfecha. Algo así nos hacía falta porque a veces los hijos están ocupados, también los nietos, y no tienen tiempo de ayudarnos, y esto resulta muy beneficioso. De verdad nos sentimos muy complacidos y útiles también”.

Concluida la formación, cada mayor posó sonriente con su diploma y la satisfacción implícita de sostener entre sus manos la confirmación de un logro que resulta para ellos estimulante y cómo a partir de ahora la aplicación de los conocimientos adquiridos en su vida diaria gracias a esta capacitación digital, les otorgará un grado mayor de independencia.