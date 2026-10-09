“Jóvenes y mayores” incentiva el vínculo entre generaciones

El diario La Región y la Fundación Dorzán han convocado el 9º Concurso “Jóvenes y Mayores” de dibujo y redacción, dirigido al alumnado de Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación Especial matriculados en cualquier centro de enseñanza de la provincia de Ourense, así como a las personas mayores de 65 años.

Esta iniciativa tiene por objeto poner en valor la relación de los niños y jóvenes con las personas mayores de su entorno, fomentar el vínculo intergeneracional de mayores y jóvenes, y sensibilizarlos respecto a la vejez y el cuidado, la atención y el cariño que precisan.

La firma del esta nueva edición se realizó con la participación del vicepresidente de la Fundación Dorzán, Secundino Vidal y el subdirector general de La Región, Carlos Barbosa.

El concurso “Jóvenes y Mayores” es una actividad que se celebra de forma ininterrumpida desde el año 2018. Desde su puesta en marcha, este certamen ha recibido más de 5.200 trabajos procedentes de diversos colegios ourensanos, de los cuales cerca de un millar correspondieron a la pasada edición. Los ganadores recibirán iPad, relojes smartwatchs, auriculares inalámbricos, así como estancias en el balneario de Mondariz en el caso de los mayores de 65 años. Los trabajos tienen que ser enviados antes del 31 de octubre.

Además, para reconocer el papel de los centros educativos, se repartirán lotes de productos Coren entre aquellos colegios que presenten más de 25 trabajos por categoría.

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