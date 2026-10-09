DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
Fe ou negocio
DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
“E entrou Xesús no templo e botou fóra a todos os que mercaban e vendían no templo, e envorcou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendían as pombas. E díxolles: - Escrito está: ‘A miña casa, será chamada casa de oración’, pero vós estádela facendo cova de ladróns.”
(Mateo 21.12-13)
Dous mil anos despois do narrado neste texto, ninguén discute que o problema que Xesús denuncia aquí con tanta contundencia segue a producirse en moitas congregacións hoxe en día, aínda que bastantes veces sexa dunha forma máis sutil ou encuberta que nalquel tempo.
A fe pode converterse en escaparate, o ministerio en profesión lucrativa e o servizo a Deus nunha plataforma ou espectáculo para gañar prestixio, diñeiro ou seguidores. Non se cuestiona que un obreiro espiritual é digno do seu salario, pero cando se utiliza o Evanxeo para enriquecerse, deixa de ser servizo e convértese en negocio. O Creador chámanos a servir sen tratar de aproveitarnos do sacro para o noso beneficio.
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