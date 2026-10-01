¿Sabe usted que este jueves hay pleno municipal en Ourense y se vienen cositas?
SABE USTED
Hoy en el Quen Cho Dixo, todo es cuestión de números en este pleno municipal
¿Sabe usted que este jueves hay pleno municipal en la city (y mañana también) y se vienen cositas?¿Que seica uno de los ediles del PP, Javier Rodríguez Nóvoa, está de viaje en el extranjero? ¿Que lo que podría parecer una anécdota amenaza con alterar las mayorías y permitir que Jácome apruebe su polémica inyección de crédito de más de 11 millones apelando a su voto de calidad? ¿Que todo dependerá de si hay o no más bajas?
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