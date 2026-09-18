A juicio el acusado de meter semiinconsciente a su pareja en el maletero del coche en Trasmiras

Rubén B.R. (29 años) se sentará a finales de noviembre en el banquillo de la Audiencia Provincial de Ourense acusado de ejercer violencia física y psicológica con la mujer con la que mantuvo una relación sentimental durante tres años.

La fiscal describe un clima de control y aislamiento que se tradujo en la víctima en un estado de temor y subyugación. Esto provocó que ocultase a su entorno, según el escrito, los episodios violentos que sufrió hasta el 27 de julio de 2025.

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Fue dos días antes cuando se produjo el detonante que acabó con esta situación. El Ministerio Público relata que cuando ambos regresaban de una fiesta en Trasmiras comenzaron a discutir porque Rubén B.R. tuvo un episodio de celos. Durante la misma -continúa el escrito-, el acusado la golpeó de forma reiterada por todo el cuerpo, dándole puñetazos y patadas, lo que provocó que la víctima quedase en un estado de semiinconsciencia.

El acusado no se habría frenado ahí. Presuntamente, la introdujo en el maletero del vehículo y la trasladó a la vivienda de ella. Allí estuvieron dos días, en los cuales la víctima sufrió continuos vómitos y un intenso deterioro de su estado a consecuencia de la agresión sufrida. Finalmente, fue auxiliada por una amiga y necesitó ser ingresada en el hospital.

Este no es el único episodio violento que relata la Fiscalía en su escrito. Apunta también a una agresión en los ojos y en otras partes del cuerpo el 9 de marzo de 2025 y un golpe en la cara el 24 de febrero de 2024. Estos hechos causaron a la víctima secuelas sociales y psíquicas como un cuadro compatible con un estrés postraumático o la pérdida de contacto con familiares y amigos.

La Fiscalía solicita para Rubén B.R. una pena de seis años de prisión y que indemnice a la víctima con 25.000 euros. La acusación particular eleva esta petición hasta los 13 años de prisión y la obligación de abonar a la mujer 42.579 euros.

El juicio se celebrará a finales de noviembre tras no llegar las partes ayer a un acuerdo en la audiencia preliminar que se llevó a cabo en la Audiencia Provincial. No asistió físicamente el acusado, quien se encuentra en prisión provisional desde el pasado 30 de julio.