El juicio de clan de la narcocasa de Eiroás aplazado a abril

La Audiencia Provincial de Ourense se ha visto obligada a suspender, por cuarta vez, la vista oral contra el grupo acusado de gestionar una red de venta de heroína y cocaína en la ciudad. El motivo de este nuevo retraso ha sido la enfermedad del abogado de uno de los cinco procesados, lo que ha llevado al tribunal a señalar el próximo 22 de abril como nueva fecha de juicio. La sesión estaba prevista para celebrarse incluso ante la ausencia del principal cabecilla, Blademil H.M., quien permanece en paradero desconocido desde septiembre de 2024 tras no presentarse a una citación anterior, lo que motivó una orden de detención e ingreso en prisión por rebeldía.

Según el escrito de acusación del fiscal, el grupo desarticulado por el grupo de estupefacientes de la Policía Judicial de Ourense operaba en diversos puntos de la capital. Los acusados -Blademil, sus hijos Kendry Blademil y Cleury Bladimil H.V., Yuri Elizabeth F. y Marcos Adrián S. C.- alquilaron una vivienda en la calle Boavista, en Eiroás, para utilizarla exclusivamente como “narcosala”, reforzándola con rejas y dobles puertas metálicas para dificultar posibles intervenciones policiales. En dicho inmueble, Marcos Adrián presuntamente ejercía como encargado de entregar las dosis a los drogodependientes a cambio de un sueldo de 80 euros diarios. Por otro lado, el grupo utilizaba el domicilio de Yuri Elizabeth en la carretera de La Granxa como “guardería” o almacén principal de la sustancia.

590 gramos de cocaína y 161 de heroína

En los registros efectuados en enero de 2024, los agentes interceptaron importantes cantidades de droga: 590 gramos de cocaína con una pureza cercana al 79% y unos 161 gramos de heroína. El valor total de estas sustancias en el mercado ilícito habría superado los 175.000 euros. Además de la droga, se intervinieron balanzas de precisión y otros útiles para el corte y distribución.

El fiscal solicita para cada uno de los acusados una pena de cuatro años y seis meses de prisión, además de una multa de 200.000 euros.