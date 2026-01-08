A juicio por cuaduplicar la tasa de alcohol meses antes de matar a su mujer

El historial judicial de Manuel Bidueira Rodríguez (73 años), el vecino de O Bolo que será juzgado por matar a su mujer en O Bolo en abril de 2025, suma una etapa previa de carácter penal que ya advertía de su deterioro personal meses antes del crimen. El Ministerio Fiscal ha presentado el escrito de acusación para la apertura de juicio oral en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense por un delito contra la seguridad vial cometido el 1 de agosto de 2024. Este siniestro, en el que el acusado cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida, supuso un punto de inflexión legal para el septuagenario, ya que a raíz de estos hechos se le retiró el permiso de conducir al determinarse que sus condiciones psicofísicas no eran las adecuadas para ponerse al volante, apenas ocho meses antes de acabar con la vida de su esposa. Los hechos recogidos por el fiscal Carlos Fabregat se remontan a las 16:50 horas de aquel primer día de agosto. Manuel circulaba con su Renault Captur por una vía secundaria que desemboca en el punto kilométrico 36,300 de la carretera OU-533, en las proximidades del cruce de As Ermidas, en O Bolo. El escrito de acusación sostiene que el acusado conducía bajo una ingesta de alcohol que mermaba sensiblemente sus aptitudes. Al alcanzar la intersección, y a pesar de la señal de stop, el hombre se incorporó a la vía principal sin percatarse de que un camión DAF CF 530 de la empresa Logística Eladio S.L. circulaba por ella. La maniobra obligó al camionero a realizar una maniobra de evasión que terminó con el siniestro del vehículo pesado, tanto de la cabeza tractora como del remolque. No apto para conducir La intervención policial posterior dejó constancia de la gravedad del estado del investigado. Sometido al etilómetro de precisión, el inculpado arrojó un resultado de 0,93 mg/l a las 17:59 horas y de 0,89 mg/l en la segunda prueba, media hora después (el máximo permitido son 0,25 miligramos por litro de aire espirado). El informe de los agentes de la Guardia Civil detalló un cuadro clínico de embriaguez, describiendo síntomas de adormilamiento, desorientación espaciotemporal, habla pastosa, temblores, apatía y sopor, además de una fuerte halitosis alcohólica y oscilaciones en la verticalidad del cuerpo. Fue precisamente este estado de “agotamiento y desorientación” el que motivó que se considerara que sus aptitudes psicofísicas estaban severamente dañadas para la conducción. La Dirección General deTráfico le retiró el permiso el 28 de noviembre de 2024 tras el examen de la Inspección Médica de Sanidad que lo declaró no apto para conducir por motivos psicofísicos. Por estos hechos, la Fiscalía califica lo ocurrido como un delito contra la seguridad vial del artículo 379.2 del Código Penal. La petición de pena principal es de dos años y seis meses de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, lo que conlleva la pérdida de vigencia del permiso según el artículo 47 del Código Penal. Además, el fiscal interesa que se le impongan 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad o, en caso de no prestar consentimiento, una multa de nueve meses con una cuota diaria de 6 euros, sumado al pago de las costas procesales. En cuanto a la responsabilidad civil, el Ministerio Público señala que Bidueira Rodríguez y la aseguradora Pelayo deben indemnizar a la empresa de transportes por los daños del camión, cuya cuantía se fijará en la ejecución de la sentencia. Este juicio, que se celebrará próximamente en la capital ourensana, supone el primer ajuste de cuentas con la justicia para el vecino de O Bolo, cuyo comportamiento errático al volante en el verano de 2024 precedió a la tragedia familiar que protagonizaría meses más tarde en la misma localidad.

El historial judicial de Manuel Vidueira Rodríguez (73 años), el vecino de O Bolo que será juzgado por matar a su mujer en abril de 2025, suma una etapa previa de carácter penal que ya advertía de su deterioro personal meses antes del crimen. El Ministerio Fiscal ha presentado el escrito de acusación para la apertura de juicio oral en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense por un delito contra la seguridad vial cometido el 1 de agosto de 2024.

Este siniestro, en el que el acusado cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida, supuso un punto de inflexión legal para el septuagenario, ya que a raíz de estos hechos se le retiró el permiso de conducir al determinarse que sus condiciones psicofísicas no eran las adecuadas, apenas ocho meses antes de acabar con la vida de su esposa.

Los hechos recogidos por el fiscal Carlos Fabregat se remontan a las 16:50 horas de aquel primer día de agosto. Manuel circulaba con su Renault Captur por una vía secundaria que desemboca en el punto kilométrico 36,300 de la carretera OU-533, en las proximidades del cruce de As Ermidas, en O Bolo. El escrito de acusación sostiene que el acusado conducía bajo una ingesta de alcohol que mermaba sensiblemente sus aptitudes. Al alcanzar la intersección, y a pesar de la señal de stop, el hombre se incorporó a la vía principal sin percatarse de que un camión DAF CF 530 de la empresa Logística Eladio S.L. circulaba por ella. La maniobra obligó al camionero a realizar una maniobra de evasión que terminó con el siniestro del vehículo pesado, tanto de la cabeza tractora como del remolque.

Con una tasa de 0,93 mg/l y síntomas de desorientación, el investigado provocó el siniestro de un camión tras saltarse un STOP

No apto para conducir

La intervención policial posterior dejó constancia de la gravedad del estado del investigado. Sometido al etilómetro de precisión, el inculpado arrojó un resultado de 0,93 mg/l a las 17:59 horas y de 0,89 mg/l en la segunda prueba, media hora después (el máximo permitido son 0,25 miligramos por litro de aire espirado).

El informe de los agentes de la Guardia Civil detalló un cuadro clínico de embriaguez, describiendo síntomas de adormilamiento, desorientación espaciotemporal, habla pastosa, temblores, apatía y sopor, además de una fuerte halitosis alcohólica y oscilaciones en la verticalidad del cuerpo. Fue precisamente este estado de “agotamiento y desorientación” el que motivó que se considerara que sus aptitudes psicofísicas estaban severamente dañadas para la conducción. La Dirección General de Tráfico le retiró el permiso el 28 de noviembre de 2024 tras el examen de la Inspección Médica de Sanidad que lo declaró no apto para conducir por motivos psicofísicos.

Por estos hechos, la Fiscalía califica lo ocurrido como un delito contra la seguridad vial del artículo 379.2 del Código Penal. La petición de pena principal es de dos años y seis meses de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, lo que conlleva la pérdida de vigencia del permiso según el artículo 47 del Código Penal. Además, el fiscal interesa que se le impongan 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad o, en caso de no prestar consentimiento, una multa de nueve meses con una cuota diaria de 6 euros, sumado al pago de las costas procesales.

En cuanto a la responsabilidad civil, el Ministerio Público señala que Bidueira Rodríguez y la aseguradora Pelayo deben indemnizar a la empresa de transportes por los daños del camión, cuya cuantía se fijará en la ejecución de la sentencia.

Este juicio, que se celebrará próximamente en la capital ourensana, supone el primer ajuste de cuentas con la justicia para el vecino de O Bolo, cuyo comportamiento errático al volante en el verano de 2024 precedió a la tragedia familiar que protagonizaría meses más tarde en la misma localidad.

El accidente reveló un deterioro de las facultades psicofísicas del septuagenario que llevó a la DGT a retirarle elcarné

En prisión preventiva desde abril de 2025

La investigación por el asesinato que conmocionó a la provincia el 6 de abril de 2025 (el primer crimen machista de Galicia del pasado año) sigue avanzando. El Tribunal de Instancia de Trives agota las diligencias en la causa contra Manuel por el acuchillamiento de su esposa, Josefa Fariñas García, de 76 años, en el domicilio conyugal. El investigado permanece en prisión preventiva comunicada y sin fianza en el centro penitenciario de Pereiro mientras se completan los informes periciales y forenses definitivos. Una medida cautelar que la justicia mantiene debido a la gravedad de las penas a las que se enfrenta y para evitar el riesgo de fuga.

La muerte de Josefa, muy conocida en O Bolo, se instruye bajo la calificación provisional de homicidio o asesinato con el agravante de parentesco y violencia de género.

Una vez concluya la fase de instrucción, la magistrada dictará el auto de apertura de juicio oral, lo que trasladará el caso a la Audiencia Provincial de Ourense para ser juzgado mediante un Tribunal de Jurado.