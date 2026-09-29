A juicio en Ourense por robar a golpes 60 euros a una música callejera

Los robos se convirtieron ayer en los grandes protagonistas de los juzgados. Tres llegaron ante la jueza -uno violento, uno con fuerza y otro que quedó en tentativa- y terminaron con dos condenas. El único en el que no hubo acuerdo de conformidad entre las partes es precisamente en el que la Fiscalía más pena pide para los acusados.

El Ministerio Público atribuye a Francisca S. y Diego L. el robo violento a una música callejero el 30 de julio de 2025. En su escrito, apunta a que mientras la víctima se encontraba en la calle Lamas Carvajal de la ciudad tocando el violín, la acusada se agachó para coger el plato con las monedas recaudadas.

La artista reaccionó, continúa la Fiscalía, abalanzándose sobre la mujer para impedir que se llevara lo recaudado, pero esta contestó propinándole golpes y empujándola al tiempo que Diego L. la agarró y le dio manotazos en la cabeza y hombros para conseguir recoger las monedas que cayeron al suelo. En total, la acusación pública les atribuye el robo de 60 euros.

Por estos hechos, la Fiscalía pide para Francisca S., nacida en Brasil, una condena de dos años y seis meses de prisión que sea sustituida por la expulsión del territorio nacional y prohibición de entrada en España durante cinco años. Para el otro acusado, Diego L., interesa que sea condenado a cuatro años de prisión al tener en cuenta la agravante de reincidencia, ya que fue condenado en 2020 a dos años de prisión por un robo violento.

Al no haber conformidad entre las partes, a principios del año que viene se celebrará el juicio para dilucidar si los acusados son o no culpables de los hechos que se les imputan.

15 meses de prisión

De forma violenta intentó llevarse José S.D. un bolso que estaba en una floristería de la ciudad. Sucedió el 4 de abril de 2025, el acusado se encontraba manipulándolo y la propietaria lo sorprendió. En ese momento comenzó un forcejeo entre ellos en el que José S.D. la empujó y salió del local con el bolso.

Sin embargo, su huida duró muy poco, ya que la víctima salió tras él, le dio alcance y recuperó el bolso. Así lo admitió ayer el acusado en la Plaza 1 de la Sección Penal, donde se conformó con una pena de 15 meses de prisión. De esta forma, suma una nueva condena a un historial que ya cuenta con 44.

Otro de los que sumó ayer una nueva condena a un largo historial fue Santiago M.P.. En su caso, admitió que la madrugada del 9 de noviembre de 2023 rompió la ventanilla de un vehículo que estaba aparcado en la calle Amado Carballo de la ciudad y sustrajo herramientas, dos cableados de sonido, unas llaves y cinco euros. Por estos hechos fue condenado a un año de prisión.