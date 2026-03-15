Juzgan en Ourense a un hombre que violó a una amiga tras acompañarla a casa a la salida de una discoteca

La Audiencia Provincial de Ourense juzgará el próximo miércoles, día 18, a un hombre acusado de agredir sexualmente a una amiga a la que acompañó a casa tras encontrarse con ella a la salida de una discoteca.

Según el excrito de acusación de Fiscalía, el procesado se encontró con la víctima a la salida de una discoteca y se ofreció a acompañarla hasta la casa de unos amigos comunes, donde ella iba a pernoctar.

Una vez allí, el hombre esperó en el piso con la excusa de que iba a pedir un taxi. Mientras tanto, ella abrió un sofá cama y se quedó dormida, momento que él acusado aprovechó para hacerle tocamientos.

La mujer le dijo entonces que no estaba interesada en tener nada con él y volvió a dormirse, lo que él aprovechó para quitarse la ropa y volver a agredirla sexualmente.

Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de agresión sexual y pide para el procesado siete años de prisión, así como que indemnice a la víctima con 4.000 euros por los daños físicos y psíquicos ocasionados.