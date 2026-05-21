Karla Kerina Rojas, inmigrante en Ourense regularizada en el proceso extraordinario: "Cuando uno tiene información, el proceso es más fácil y sin complicaciones"

La venezolana Karla Kerina Rojas llegó a España en 2024 con un visado de estudios para completar su formación en derecho. Las viscisitudes de la vida la llevaron a instalarse con su hija en Ourense, donde quedó en situación ilegal al caducar su visado. Un vacío del que conseguía salir la semana pasada, al serle devuelto su Número de Identificación Extranjera (NIE) a través del proceso extraordinario abierto en abril, proceso para el que contó con la ayuda de la asociación Xarela.

Pregunta. ¿Cuándo llegó usted a España?

Respuesta. Hace dos años aproximadamente. Al principio me vine con una visa de estancia de estudio. Llegué a Madrid; y no pude continuar porque me sucedió una situación y tuve que venirme a Ourense. Acá se me venció, no pude renovar la estancia y me quedé irregular.

Estuve mucho tiempo gastando recursos y no pudiendo tener ningún tipo de ingresos"

P. ¿Qué significó para usted quedarse en esa situación ilegal?

R. Fue muy duro, porque al estar ilegal no tienes oportunidad de trabajar y realmente es una situación difícil. Estar tanto tiempo gastando tus recursos y no pudiendo tener ningún tipo de ingresos, ni trabajar, ni aportar... realmente no fue nada fácil. De hecho, ya tengo permiso de trabajo y ahora puedo comenzar a estudiar, a convalidar mi título y ya emprender.

P. ¿Qué documentación tuvo que aportar para iniciar la regularización?

R. Los antecedentes penales y el tiempo del padrón, el tiempo que tengo acá. En realidad los requisitos no fueron complicados para nada. Y aparte de eso, la ayuda que dio Xarela fue estupenda. Los antecedentes tardaron un poco, pero llegaron rápido. Y sacar lo del padrón; ir a solicitarlo es muy fácil, muy accesible para todos. Aparte de eso, la información que Xarela dió en una charla fue excelente, nos explicaron absolutamente todo. Y cuando uno tiene la información, el proceso es más fácil y no hay complicaciones.

Lo del informe de vulnerabilidad era algo que nos tenía a todos locos porque no sabíamos qué hacer"

P. Porque tenía usted dudas sobre el proceso

R. Siempre hay dudas de todas las informaciones que dan en las redes sociales. La cantidad de abogados que hablan y dicen…Por lo menos lo del informe de vulnerabilidad era algo que nos tenía a todos locos porque no sabíamos qué hacer, dónde conseguirlo o cómo poder obtenerlo de manera rápida. Era muy complicado conseguir una cita. Y la información que muchas personas no entendían era que también tenías otras vías, como haciéndote autónomo, por ejemplo.

P. ¿Qué significa para usted haber culminado el proceso?

R. Imagínate, significa un gran alivio, significa una oportunidad gigante para poder hacer las cosas, ya tener una figura de legalidad. Yo lo recibí, pero estoy aquí con mi hija y ella todavía no tiene NIE. La asesoría que tuvimos en su momento era que había que esperar a que tuviera dos años para pedir un arraigo por formación. Vino para acá con 16 años, actualmente ya cumplió 18, y estoy esperando ahora la de ella.

P. ¿Y a qué le gustaría dedicarse si consigue convalidar sus estudios?

R. La verdad que tengo varios proyectos allí, a lo mejor me voy por la parte autónoma.