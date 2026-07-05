El lector interesado en Ourense está conectado a La Región, también en internet

La Región cierra la temporada con una apuesta clara y firme por la información en internet y de los diferentes canales digitales en los que está presente. Los datos confirman que este medio responde exactamente a lo que los lectores demandan: inmediatez, proximidad, rigor y una visión multimedia de su realidad. Una media de 60 mil personas al día (Fuente GFK) leen algún contenido en la web. Lo más significativo es su perfil. Destaca la fidelidad de este lector, que vuelve siempre que sucede algo relevante, así como el tiempo dedicado a la lectura y la incorporación de nuevos públicos.

Rediseño de la página web de La Región. | La Región

La web laregion.es es líder en información local y provincial, tanto por el número de noticias y temas que aborda como por el porcentaje de lectores recurrentes que forman parte estable de su comunidad digital. Justamente, en los últimos meses, la estrategia se ha centrado en trabajar la fidelización, esa confianza que es crucial en el actual maremagnum de desinformación. El reto es dar respuesta a un lector asiduo, exigente y activo con el que se establece una relación permanente. Al igual que en el periódico, los usuarios son participativos, responden a las encuestas, aportan comentarios o cartas, envían imágenes o sugerencias y hacen uso de las herramientas de consulta o de los formatos interactivos. Así lo demuestran también los más de 200 mil seguidores de La Región en las redes sociales, en los canales de chat, en las plataformas de vídeo o los lectores que están suscritos a los boletines de noticias.

La web laregion.es es líder en información local y provincial, tanto por el número de noticias y temas que aborda como por el porcentaje de lectores recurrentes que forman parte estable de su comunidad digita

Esta radiografía resulta significativa en un contexto en el que la inteligencia artificial presiona sin pausa y en el que la proliferación de seudomedios o los llamados creadores de contenidos obliga a una estrategia cada vez más sólida. La información local con el sello de identidad es claramente la elegida por el lector que busca noticias sobre Ourense o de implicación para los ourensanos, independientemente del lugar en el que se encuentren.

Asi se informa del Entroido en la web de La Región | La Región

Por todo ello, La Región se consolida como un referente, con una amplia oferta de temas y de formatos, con señales en directo, retransmisiones minuto a minuto, reportajes multimedia, entrevistas, galerías de fotos o contenidos explicativos a través de herramientas de visualización de datos. El seguidor digital encuentra en un único medio todo lo que le atañe de cerca, desde la cobertura de los tradicionales Entroidos, la pasión durante el Rally de Ourense o la última hora del deporte local; pasando por todo lo relativo a la información municipal, económica o social que define el futuro de la provincia. La Región se lee, se vive y se comparte.