La prensa local y regional mantiene un papel clave y cuenta con la confianza informativa del 54% de los consultados

La prensa local y regional mantiene un papel clave en el ecosistema informativo español como parte del seguimiento de la actualidad más cercana, en un momento en el que el sector afronta una profunda transformación por el avance digital, la expansión de las plataformas y el debate sobre la desinformación.

La confianza en las noticias ha subido 2 puntos porcentuales hasta 33%, lo que sitúa a España en la mitad de la tabla de los 48 mercados analizados. La mayoría de los medios registran un aumento de la confianza, pero persisten muchas diferencias entre encuestados de izquierdas y de derechas, lo que refleja la polarización.

El mercado de los medios vive una etapa de cambios en la que la transparencia, la credibilidad y la relación con las audiencias se han convertido en algunos de los principales retos. En este contexto, las empresas periodísticas han reforzado sus modelos digitales y la búsqueda de nuevos ingresos mediante las suscripciones.

Confianza en los medios. Digital News Report 2026. | Reuters Institute

Los datos del sector muestran una evolución hacia el consumo online. En España, los medios cuentan ya con algo más de un millón de suscriptores digitales. Entre las cabeceras con mayor número de abonados se sitúan El País, con 451.000, seguido de El Mundo, con 181.000, y La Vanguardia, con 167.000.

La inversión publicitaria también refleja este cambio de escenario. Según InfoAdex, el mercado publicitario español cerró 2025 con 12.700 millones de euros, un descenso del 2,6% respecto al año anterior. En prensa, la inversión se mantuvo estable en 750 millones de euros, aunque el ámbito digital superó al impreso, con 412,5 millones frente a 337 millones.

La regulación de los medios entra en el debate político

El debate sobre el futuro de la información se desarrolla en paralelo a las iniciativas impulsadas por el Gobierno para regular el entorno digital y reforzar la transparencia de los medios.

Entre las medidas planteadas figura el proyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, que establece la obligación de informar sobre la estructura de propiedad de las organizaciones de prensa y limita la financiación pública al 35% de los ingresos totales.

El Ejecutivo sostiene que la norma busca evitar que administraciones públicas financien medios sin viabilidad comercial o sin una audiencia relevante, en línea con el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios (EMFA). El Partido Popular y Vox rechazan la iniciativa al considerar que puede convertirse en una herramienta de presión sobre los medios.

La prensa local y su papel en el ecosistema informativo. | La Región

Otra de las reformas afecta al derecho de rectificación en el entorno digital y amplía su aplicación a influencers con más de 100.000 seguidores en una plataforma o más de 200.000 acumulados en varias redes sociales.

Desinformación, inteligencia artificial y control de las plataformas

La lucha contra la desinformación y la regulación de las grandes plataformas digitales se han convertido en otro de los ejes del debate público.

El Gobierno anunció en marzo de 2026 el lanzamiento de HODIO, una herramienta de inteligencia artificial destinada a rastrear la difusión de discursos de odio y fenómenos de polarización en las principales plataformas.

La oposición ha cuestionado la iniciativa y ha planteado dudas sobre los criterios que utilizará el algoritmo para determinar qué contenidos pueden considerarse discurso de odio o polarización.

En este escenario, los medios también han incorporado herramientas de inteligencia artificial para tareas como recomendaciones personalizadas, verificación de contenidos, atención a suscriptores y apoyo en los procesos internos de producción informativa.

RTVE, en el centro de la controversia editorial

La televisión pública ha protagonizado parte del debate sobre independencia y calidad informativa. En enero de 2026, el Consejo de Informativos de RTVE publicó un informe de 144 páginas elaborado a partir de más de 100 denuncias internas.

El documento señalaba posibles problemas relacionados con el sesgo político, la rigurosidad periodística, la moderación de programas y el control editorial. La dirección de RTVE rechazó las conclusiones, cuestionó la metodología y reclamó una rectificación pública.

Un sector audiovisual en plena reorganización

La televisión continúa siendo el principal soporte publicitario, con 1.800 millones de euros de inversión en 2025, el 28,5% del total auditado, aunque con un descenso del 4,4%.

Atresmedia lideró el mercado publicitario televisivo con 621,8 millones de euros, seguida de Mediaset España, con 615,8 millones. Esta última compañía estudia una reducción de costes ante la caída de audiencia de Telecinco y plantea reorganizar sus redacciones nacionales manteniendo diferenciadas las marcas de Telecinco y Cuatro.

El sector afronta así una etapa marcada por la transformación tecnológica, los nuevos hábitos de consumo y el debate sobre cómo garantizar información fiable en un entorno cada vez más digital.